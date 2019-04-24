"Оборонлогистика" доставила в Сирию оборудование для послевоенного восстановления экономики страны

Транспортное судно «Спарта II» судоходной компании «ОБЛ-Шиппинг» Группы компаний «Оборонлогистика» Министерства обороны России проходит пролив Босфор, направляясь с грузом из Новороссийска в Тартус (Сирия). 11.11.2018 (с).

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - "Оборонлогистика" осуществляет мультимодальные перевозки в рамках договоров с коммерческими организациями, заинтересованными в поставках продукции и оборудования в Сирию для восстановления страны, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Доставка осуществляется от производителей по всей России на автомобильных фурах и в контейнерах. Продукция направляется в порт города Новороссийск, где грузится на собственные суда "Оборонлогистики" для отправки в сирийский порт Тартус", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

В частности, "за прошедшие полгода "Оборонлогистика" доставила в Сирию партию автобетоносмесителей, экскаваторов, кабельной продукции, а также буровую станцию и бетонный завод", информирует пресс-служба.

В октябре 2018 года правительство РФ приняло решение об установлении специального порядка прибытия на территорию России и убытия из неё грузов, перевозимых судами "Оборонлогистики" в рамках экономического сотрудничества с заинтересованными государствами.