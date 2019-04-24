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24.04.2019
Интерфакс-АВН

Ракетный эсминец ВМС США "Грейвли" вышел на патрулирование в Балтику

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Американский эсминец Gravely в Средиземном море
Американский эсминец Gravely в Средиземном море.
Источник изображения: © Flickr / Official U.S. Navy Page

Лондон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Флагман Первой постоянной военно-морской группы НАТО американский ракетный эсминец "Грейвли" во вторник, завершив визит в польский порт Гдыня, вышел на патрулирование в Балтику, следует из данных международной системы мониторинга передвижения судов AIS.

После выхода из Гдыни американский эсминец, оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км, в районе 13:00 МСК прошел на расстоянии приблизительно 60 км от Балтийска (Калининградская область), где расположена главная база российского Балтфлота.

Вслед за "Грейвли" Гдыню покинул британский ракетный фрегат "Вестминстер", также входящий в натовскую группировку.

Как сообщалось, в минувшую пятницу в Гдыню зашли шесть кораблей Первой постоянной военно-морской группы НАТО, вошедшие в акваторию Балтийского моря 18 апреля.

Гдыня расположена на побережье Гданьского залива примерно в 87 км к западу от Балтийска.

В состав натовской корабельной группировки, помимо эсминца "Грейвли" и фрегата британского Королевского ВМФ "Вестминстер", входят фрегаты ВМС Польши "К.Пуласки", ВМС Турции "Гекова", ВМС Испании "Хуан де Бурбон" и танкер ВМС Германии "Рён".

Как сообщил после захода в Балтику натовской корабельной группировки Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ, "в целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО".

Там отметили, что в назначенных районах организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", а также самолетов морской авиации.

Тем временем Балтийский флот на минувшей неделе сообщил, что экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 морской авиации в ходе плановых тренировок отработали нанесение ударов авиационными средствами поражения по надводным целям в морских полигонах в Балтийском море.

"В общей сложности в тренировках было задействовано более десяти самолётов соединения морской авиации", - сказано в сообщении Балтийского флота (БФ), поступившем в четверг в "Интерфакс".

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