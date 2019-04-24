Бойцы мотострелковой дивизии подняты по тревоге в Чечне

В Чечне подняты по тревоге военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в республике. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, здесь начались широкомасштабные учения с участием авиации и бронетехники.

Всего будет задействовано около 300 единиц техники, в том числе штурмовики Су-25СМ, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", самоходные артиллерийские установки "Акация".

На место проведения учений уже совершили марш более 2000 военнослужащих. Они будут отрабатывать навыки болевых действий в условиях активности диверсионно - разведывательных групп противника, учиться преодолевать участки местности, условно зараженные радиацией.

Кроме того, мотострелки отработают тактику наступления и маневренной обороны, приемы контрбатарейной борьбы и противодействия ударным беспилотникам.

В учениях также будут задействованы вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор". Аэромобильные группы отработают высадку из них на боевых квадроциклах в глубоком тылу противника. Предстоят также боевые стрельбы танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А, боевых машин пехоты БМП-2.