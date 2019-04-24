Войти
24.04.2019
Интерфакс-АВН

На экспозиции авиасалона МАКС-2019 покажут 18 военных самолетов

506
0
0
Палубный истребитель МиГ-29К с авиационными средствами поражения на XIII Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
Палубный истребитель МиГ-29К с авиационными средствами поражения на XIII Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Более 350 компаний уже подтвердили свое участие

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские военные покажут 18 самолетов на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ со ссылкой на итоги первого заседания оргкомитета авиасалона.

По данным пресс-службы, представитель Воздушно-космических сил РФ сообщил на заседании, что "в лётной программе примут участие три авиационных группы высшего пилотажа: "Русские витязи", "Стрижи" и "Соколы России". На статической экспозиции будет представлено 18 воздушных судов.

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, участие в МАКС-2019 подтвердили более 350 компаний, в том числе практически все ведущие российские предприятия авиационно-космической отрасли.

"Также поступили заявки от компаний из 20 стран, не считая участников деловой программы. Забронированы выставочные площади под национальные экспозиции Франции, Италии, Германии, Швейцарии, Чехии, Канады, Бельгии. Ведутся работы по формированию национальных экспозиций Республики Беларусь и Исламской Республики Иран", - сказали в пресс-службе.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Бельгия
Германия
Иран
Италия
Канада
Россия
Франция
Чехия
Швейцария
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
МАКС-20XX
Похожие новости
24.04.2019
Денис Мантуров провел первое заседание Оргкомитета МАКС-2019
12.05.2017
В авиасалоне МАКС-2017 примут участие более 750 российских и иностранных компаний
26.08.2015
Санкции не помеха авиации: на МАКС-2015 в РФ приедут более 25 стран
30.05.2012
HeliRussia-2012
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.04 18:37
  • 11
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 24.04 18:33
  • 3
"Ратник" с искусственным интеллектом
  • 24.04 18:28
  • 1
Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"
  • 24.04 17:41
  • 19
Появление Т-80БВ в войсках не блажь, а острая необходимость
  • 24.04 17:22
  • 6
Китай вступился за Сталина
  • 24.04 17:09
  • 1
Цифры решают все
  • 24.04 17:08
  • 5
В России появятся подлодки "Борей" с крылатыми ракетами
  • 24.04 17:01
  • 1
В случае агрессии США Иран незамедлительно перекроет Ормузский пролив
  • 24.04 16:28
  • 992
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 24.04 16:24
  • 4
Россия вошла в тройку стран с самыми передовыми военными технологиями
  • 24.04 16:01
  • 3
Российскую авиабазу в Армении решили перевооружить на Су-30СМ
  • 24.04 15:54
  • 2
МИД Японии в ежегодном докладе не стал заявлять, что спорные Курильские острова принадлежат стране
  • 24.04 15:25
  • 1
Война моторов в XXI веке
  • 24.04 15:02
  • 2
Украина испытает основное оружие сдерживания
  • 24.04 14:39
  • 3
Defense News (США): Россия продолжает показывать свою военную мощь, демонстрируя летные испытания своего нового тяжелого вертолета Ми-26