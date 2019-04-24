На экспозиции авиасалона МАКС-2019 покажут 18 военных самолетов

Палубный истребитель МиГ-29К с авиационными средствами поражения на XIII Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.

Более 350 компаний уже подтвердили свое участие

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские военные покажут 18 самолетов на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ со ссылкой на итоги первого заседания оргкомитета авиасалона.

По данным пресс-службы, представитель Воздушно-космических сил РФ сообщил на заседании, что "в лётной программе примут участие три авиационных группы высшего пилотажа: "Русские витязи", "Стрижи" и "Соколы России". На статической экспозиции будет представлено 18 воздушных судов.

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, участие в МАКС-2019 подтвердили более 350 компаний, в том числе практически все ведущие российские предприятия авиационно-космической отрасли.

"Также поступили заявки от компаний из 20 стран, не считая участников деловой программы. Забронированы выставочные площади под национальные экспозиции Франции, Италии, Германии, Швейцарии, Чехии, Канады, Бельгии. Ведутся работы по формированию национальных экспозиций Республики Беларусь и Исламской Республики Иран", - сказали в пресс-службе.