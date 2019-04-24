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24.04.2019
Военное обозрение

В Луховицах взлетела вторая предсерийная спарка МиГ-35УБ

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На аэродроме Луховицкого авиационного завода (ЛАЗ) имени П.А. Воронина – филиала АО РСК "МиГ" начались полеты нового двухместного учебно-боевого истребителя МиГ-35УБ, построенного для Минобороны РФ. Предполагается, что это первый из двух дополнительных предсерийных самолетов МиГ-35УБ и МиГ-35, построенных для проведения госиспытаний, передает блог bmpd.

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщает блог, два новых "предсерийных" самолета МиГ-35УБ и МиГ-35 были построены на Луховицком АЗ по контракту, заключенному корпорацией "МиГ" с Минобороны в феврале 2017 года. Данные самолеты должны присоединиться к расширенной программе государственных испытаний, в которой уже участвуют два первых опытных образца истребителя МиГ-35 (одноместный и двухместный), построенных ЛАЗ в конце 2016 года.

Ранее сообщалось, что государственные испытания истребителя МиГ-35 должны были быть закончены к середине прошлого года, однако реально они начались только в мае 2018. Изначально в них участвовало только два самолета МиГ-35, теперь к ним должны присоединиться еще два построенных. Таким образом в расширенных госиспытаниях примут участие две спарки МиГ-35УБ и два МиГ-35. Планируется, что госиспытания закончатся в конце этого года.

В августе 2018 года Минобороны РФ подписало с АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, в состав которого входит АО РСК "МиГ") контракт на поставку первых шести серийных истребителей МиГ-35С и МиГ-35УБ. Поставка первого серийного самолета намечена на конец 2019 года.

Всего программа госвооружений предусматривает закупку до 2027 года 24 серийных истребителей МиГ-35, шесть из которых уже заказаны. Когда будет контракт на остальные машины пока не известно.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-35
Компании
МиГ РСК
Минoбороны РФ
ОАК
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