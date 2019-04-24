Первые запуски по программе "Сфера" состоятся в 2023 году
Сейчас готовится концепция ФЦП "Сфера"
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Запуск первых космических аппаратов, которые войдут в новую спутниковую систему "Сфера", состоятся в 2023 году. Об этом сообщил во вторник первый заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Юрий Урличич на XIII Международном навигационном форуме.
"Следующее, чем мы будем прирастать в орбитальной группировке, это высокоорбитальный космический сегмент. Предполагается, что шесть космических аппаратов будут развернуты к 2025 году, в 2023 году полетит первый аппарат", - сказал он.
По словам Урличича, сейчас готовится концепция ФЦП "Сфера".
Программа "Сфера" будет включать навигацию, спутниковую связь и дистанционное зондирование Земли. Она позволит качественно улучшить спутниковые услуги. Запуск системы также на 25% улучшит точность навигации в нашем полушарии.
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