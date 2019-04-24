Денис Мантуров провел первое заседание Оргкомитета МАКС-2019

ЦАМТО, 23 апреля. Состоялось первое заседание Оргкомитета по подготовке и проведению XIV Международного авиакосмического салона МАКС-2019 под председательством главы Оргкомитета министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Как сообщает пресс-служба Минпромторга, руководители и ответственные специалисты доложили о ходе работ по формированию выставочной, деловой и демонстрационной программы выставки, о мероприятиях по обеспечению безопасности полетов, общественной безопасности, пропускного режима, транспортного обслуживания.

Открывая работу оргкомитета, глава Минпромторга России Денис Мантуров обратил особое внимание присутствующих на статус салона – крупнейшей международной аэрокосмической выставки, проводимой в 2019 году при партнерском участии Китайской Народной Республики. "МАКС традиционно привлекает участников и посетителей из десятков стран мира, а в нынешнем году демонстрация новейших разработок российской и китайской промышленности только усилит интерес к нему. Выставочная и деловая программы салона должны строиться так, чтобы помочь трансформировать передовые разработки в коммерчески успешные продукты, обеспечить заметное присутствие на международном рынке", – заявил он.

По слова министра, свое участие в МАКС-2019 подтвердили более 350 компаний, в том числе практически все ведущие российские предприятия авиационно-космической отрасли. Также поступили заявки от компаний из 20 стран мира, не считая участников деловой программы. Забронированы выставочные площади под национальные экспозиции Франции, Италии, Германии, Швейцарии, Чехии, Канады, Бельгии. Ведутся работы по формированию национальных экспозиций Республики Беларусь и Исламской Республики Иран.

С докладом о подготовке к МАКС-2019 выступил генеральный директор ОАО "Авиасалон" Александр Левин. Он отметил положительную динамику по ряду показателей, что позволяет надеяться на сохранение и превышение уровня 2017 года. "Анализ поданных заявок на сегодняшний день показывает, как минимум, сохранение уровня 2017 года по количеству экспонентов и арендуемой экспозиционной площади, а именно не менее 42 тысяч квадратных метров. Количество посетителей мы ожидаем не менее полумиллиона человек", – отметил он, добавив, что работа по формированию экспозиции находится в активной фазе, зарезервировано более 85% выставочных площадей.

Впервые на салоне будет сформирован специальный раздел "Сделано в России", который объединит в отдельном павильоне экспозиции предприятий Республики Татарстан, Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пермской и Смоленской областей. Акцент в рамках раздела будет сделан на продукции и услугах компаний-поставщиков 2-4 уровней. Также новинкой станет проект Cargo Village с участием воздушных судов Ан-124 и Ил-76 Группы компаний "Волга-Днепр". На этой площадке будут продемонстрированы уникальные возможности для развития экспорта услуг авиационных грузоперевозок.

Получит развитие программа "Вузовская наука и авиационно-техническое творчество молодежи", которая в нынешнем году сменит формат работы. В едином экспозиционно-коммуникационном пространстве будут демонстрироваться инновационные разработки студенческой молодежи, состоится деловое общение. Участниками программы станут не только ведущие высшие учебные заведения России, но и научно-образовательные центры, инжиниринговые центры, вузы-участники программы 5-100, Фонд "Сколково", департаменты по работе с вузами и молодыми специалистами ведущих предприятий отрасли. В третий раз пройдет "День студента", в который учащиеся профильных высших и средних специальных учебных заведений получат возможность бесплатно посетить МАКС и принять участие в профориентационных мероприятиях участников салона.

Обновление выставочной и деловой программы выставки обусловило необходимость развития выставочного комплекса. Планируется расширение специализированных мест для деловой активности, в том числе переговорных зон и конгресс-центра. Ожидается проведение порядка 50 конференций, круглых столов и других мероприятий. Будет продолжена практика организации деловых брифингов, на которых участники обсудят вопросы развития сотрудничества и кооперации на российском и зарубежном рынках.

Отдельно А.Левин остановился на обеспечении транспортной доступности мероприятия. Для доставки посетителей салона на территорию выставочного комплекса будет введено семь бесплатных автобусных маршрутов, также ведутся переговоры с РЖД об увеличении количества поездов в выходные дни. Совместно с администрацией г.Жуковский и ГИБДД обсуждаются вопросы организации движения автотранспорта с обеспечением приоритетного движения автобусов с посетителями по определенным маршрутам. Сохранится практика организации перехватывающей парковки на аэродроме "Быково", также будет оборудовано семь парковок для разных категорий посетителей. "Сохранение количества оборудованных КПП с большим количеством пунктов прохода и кассовыми павильонами, а также распределение потоков по категориям посетителей позволит обеспечить более быстрый проход гостей на территорию выставки", – отметил руководитель ОАО "Авиасалон".

Ближайшим событием в плане подготовки к проведению МАКС-2019 станет фотовыставка "Звезды МАКС в парке Зарядье". Основу экспозиции составят работы профессионалов и любителей, посвященные салонам МАКС. Лучшие снимки, будут отобраны в ходе конкурса, который уже стартовал в социальных сетях. Как ожидается, за три недели работы выставки ее посетителями станут около двух миллионов человек.

Представитель Воздушно-космических сил Российской Федерации выступил с докладом, в котором осветил участие ВКС в мероприятии. В летной программе примут участие три авиационных группы высшего пилотажа: "Русские витязи", "Стрижи" и "Соколы России". На статической экспозиции будет представлено 18 воздушных судов.

Также в ходе заседания Оргкомитета были представлены доклады, посвященные обеспечению безопасности полетов и общественной безопасности в рамках мероприятия. Так, был утвержден руководитель Межведомственной контрольной комиссии по контролю за выполнением правил полетов с учетом требований безопасности, представлен регламент работы временного оперативного штаба по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на МАКС-2019, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 будет проведен в период с 27 августа по 1 сентября в г.Жуковский Московской области согласно распоряжению правительства Российской Федерации от 20 ноября 2018 года №2523-р. Организаторами мероприятия назначены Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростех. Устроитель МАКС-2019 – ОАО "Авиасалон".