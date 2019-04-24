В Татарстане заложат еще один противодиверсионный катер "Грачонок"

В республике это будет десятый серийный катер специального назначения проекта 21980

ТАСС, 23 апреля. Закладка очередного катера проекта 21980 "Грачонок" состоится в среду на Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Зеленодольского завода им. А. М. Горького.

"24 апреля на АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького", входящем в состав АО "Судостроительная Корпорация "Ак Барс" (группа компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс"), состоится торжественная церемония закладки корпуса десятого серийного катера специального назначения проекта 21980 (разработчик АО "КБ "Вымпел" (г. Нижний Новгород)", - сообщили в пресс-службе.

В церемонии закладки примут участие представители органов Татарстана, руководство холдинговой компании "Ак Барс", судостроительной корпорации "Ак Барс", а также представителей разработчика.

Катера проекта 21980 "Грачонок" предназначены для охраны водных районов военно-морских баз ВМФ Российской Федерации. Строятся на предприятии с 2008 года. На сегодняшний день завод уже сдал государственному заказчику девять таких катеров.

Катера оснащены гидроакустической станцией обнаружения подводных диверсионных сил и средств "Анапа", навигационной радиолокационной станцией МР-231, оптико-электронным комплексом освещения ближней воздушной и надводной обстановки МТК-201 М3, а также комплексом обнаружения подводных объектов "Кальмар". Кроме того, на борту катера базируются водолазы, имеется снаряжение для них.