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24.04.2019
Российская газета

Индонезия стала первым иностранным покупателем БТ-3Ф

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Индонезийские вооруженные силы закупили партию бронетехники российского производства. Речь идет о 21 БТ-3Ф и 22 БМП-3Ф.

Об этой крупной сделке сообщило издание Indomiliter.com, публикующее информацию о силовых структурах Индонезии.

Информация о том, что корпус морской пехоты военно-морских сил данного государства станет первым покупателем БТ-3Ф, обсуждалась несколько лет, в том числе на военно-технических форумах "Армия".

Этот плавающий гусеничный бронетранспортер, по оценке многих военных специалистов и экспертов, считается одним из лучших в своем классе. Его масса составляет 18 900 кг. Кроме трех членов экипажа на борту с комфортом умещаются еще 15 морпехов. Мощность двигателя - 500 л. с. Максимальная скорость - до 70 км/ч по суше и 10 км/ч при передвижении по воде. Запас хода - 600 км.

В качестве вооружения применяется 12,7-мм пулемет "Корд", установленный в дистанционно управляемом боевом модуле.

Ожидается, что "новички" частично потеснят в боевом строю советские бронетранспортеры БТР-50ПК и устаревшие плавающие транспортеры К-61.

Что касается БМП-3, то в настоящее время вооруженные силы Индонезии успешно эксплуатируют более полусотни таких боевых машин пехоты, в том числе во "флотской" модификации. Техника очень хорошо зарекомендовала себя во время регулярно проводимых учений различного масштаба.



Алексей Брусилов

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Индонезия
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Продукция
P-3 Orion
БМП-3
БМП-3Ф
БТ-3Ф
БТР-50
Корд
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Военные учения
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