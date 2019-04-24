В России разрабатывается федеральная целевая программа развития ГЛОНАСС на 2021-2030 годы

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подчеркнул, что ГЛОНАСС и впредь будет развиваться и активно способствовать навигационному суверенитету страны

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Федеральная целевая программа (ФЦП) развития навигационной системы ГЛОНАСС на период 2021-2030 годов разрабатывается в России. Об этом говорится в приветствии главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина участникам XIII Международного навигационного форума.

"В настоящее ведется активная работа по разработке программы поддержания, развития и использования системы ГЛОНАСС на период 2021-2030 годы", - указано в послании, которое зачитал во вторник на форуме первый замглавы Роскосмоса Юрий Урличич.

По словам Рогозина, ГЛОНАСС и впредь будет развиваться и активно способствовать навигационному суверенитету России.

В настоящее время в России действует ФЦП развития ГЛОНАСС на 2012-2020 годы.