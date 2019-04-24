Сколько заработает Эстония на "поставках" топлива для авиации НАТО

Находящийся в Таллине "Центр оборонных инвестиций" заключил с эстонской фирмой Helmcoil четырехлетний договор на сумму € 40 миллионов.

Об этом сообщает портал err.ee, отмечая, что договор был составлен с целью обеспечить топливом самолеты союзников Эстонии по НАТО.

В центре указывают, что в связи с расширением контингента войск НАТО в прибалтийских странах в их небе все чаще можно увидеть военные самолеты и вертолеты. Кроме того, союзники по альянсу тестируют в Эстонии новую технику. Теперь эстонцы будут закупать впрок топливо и для тех самолетов и вертолетов, которые прибывают к ним на краткосрочные учения.

"Мы имеем дело с одной из самый крупных закупок в этом году. Сумма заключенного рамочного договора составляет около 40 миллионов евро. Большая часть этой суммы пойдет на закупку топлива для истребителей", - объяснил руководитель отдела закупок Центра оборонных инвестиций Прийт Соосаар.

До сих пор, согласно ее соглашению с НАТО, Эстония занималась закупками топлива лишь для постоянно базирующихся в Эстонии истребителей. Расходы на воздушный транспорт, который союзники доставили в Эстонию для временного пользования (например, вертолеты или дополнительные истребители для летних учений) и дальше будут лежать на плечах НАТО. Союзники будут сами оплачивать это топливо, но закупать его и хранить будет Эстония.

Тендер на закупку топлива выиграла основанная в 1994 году эстонская фирма Helmcoil. У предприятия имеются автозаправки в Тарту, Курессааре и Пярну. Helmcoil поставляет топливо на военную базу в Эмари.