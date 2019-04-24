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24.04.2019
WarSpot

Китайские ВМС отмечают 70-летие

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Источник изображения: warspot.ru

Китай достиг немалых успехов в развитии своего военного флота и готов показать результат всему миру. Сегодня, 23 апреля, ВМС НОАК отмечают юбилей — 70 лет со дня основания.

В военном командовании указывают, что праздничные мероприятия, посвящённые 70-летию ВМС, будут проходить в портовом городе Циндао и продлятся четыре дня. Ключевым элементом празднования станет военно-морской парад.

Проморолик к 70-летию ВМС Китая

Несмотря на то что Китай построил первый отечественный авианосец, возглавлять парад будет "Ляонин". Этот авианосец пройдёт во главе "32 китайских боевых кораблей и 39 самолётов". По словам китайских военных чиновников, пока не имеющий названия авианосец проекта Type 001A ещё не приведён в боевую готовность, а потому не может возглавлять парад.

Испытания авианосца проекта Type 001A

Парад пройдёт в Циндао и близлежащих морских акваториях, а также в воздушном пространстве. Корабли будут действовать в шести группах: подводные лодки, эсминцы, фрегаты, десантные корабли, вспомогательные корабли и авианосная группа.

В параде также примут участие около 20 иностранных кораблей из десяти стран, включая Россию, Таиланд, Вьетнам и Индию. США отказались от участия в торжествах, ссылаясь на напряжённость в отношениях двух стран из-за действий КНР относительно спорных островов в Южно-Китайском море.

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Страны
Вьетнам
Индия
Китай
Россия
США
Таиланд
Продукция
Тип 001А
Проекты
Авианосец
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