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24.04.2019
Военно-промышленный курьер

Глава минобороны Польши напомнил Зеленскому о НАТО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Новый президент Украины Владимир Зеленский получил поддержку населения, которая должна быть использована для сближения Киева со странами Евросоюза и НАТО.

Об этом заявил в эфире Польского радио министр обороны Польши Мариуш Блащак.

 

"Владимир Зеленский получил серьезный мандат. Надеюсь, эта поддержка будет использована для того, чтобы сблизить Украину с ЕС и НАТО", - сказал Блащак, отметив, что нужно сделать все, чтобы Европа была в безопасности, а это зависит от силы НАТО.

 

Он также выразил мнение о том, что отдельным странам необходимо укреплять свои оборонные возможности как это делает Польша, в частности, добиваясь расширения американского военного присутствия на своей территории.

 

"Мы ведем переговоры, отдельные группы занимаются деталями. Переговоры зашли далеко", - заявил он, не раскрыв подробности.

 

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Страны
Польша
США
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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