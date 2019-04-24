Глава минобороны Польши напомнил Зеленскому о НАТО

Новый президент Украины Владимир Зеленский получил поддержку населения, которая должна быть использована для сближения Киева со странами Евросоюза и НАТО.

Об этом заявил в эфире Польского радио министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Владимир Зеленский получил серьезный мандат. Надеюсь, эта поддержка будет использована для того, чтобы сблизить Украину с ЕС и НАТО", - сказал Блащак, отметив, что нужно сделать все, чтобы Европа была в безопасности, а это зависит от силы НАТО.

Он также выразил мнение о том, что отдельным странам необходимо укреплять свои оборонные возможности как это делает Польша, в частности, добиваясь расширения американского военного присутствия на своей территории.

"Мы ведем переговоры, отдельные группы занимаются деталями. Переговоры зашли далеко", - заявил он, не раскрыв подробности.