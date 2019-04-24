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24.04.2019
Интерфакс-АВН

США и Южная Корея проводят совместные учения

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Американский самолет f-16 на авиабазе Осана во время совместных учений с Южной Кореей
Американский самолет f-16 на авиабазе Осана во время совместных учений с Южной Кореей.
Источник изображения: В© AP Photo, Ahn Young-joon

Гонконг. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Учения с участием Военно-воздушных сил США и Южной Кореи стартовали на этой неделе на южнокорейской территории, сообщает во вторник телеканал "Уай-Ти-Эн" со ссылкой на источник в южнокорейском оборонном ведомстве.

По словам собеседника, в двухнедельных учениях задействованы десятки военных самолетов, в том числе самолеты F-15K, KF-16 и F-16.

Учения являются альтернативой крупномасштабным учениям Max Thunder, которые две страны ежегодно проводят с 2009 года, с участием около 100 самолетов и 1800 летчиков с двух сторон.

"Воздушные учения необходимы для укрепления возможностей совместной обороны и поддержания военного альянса", - сказал "Уай-Ти-Эн" источник, добавив, что новый тип учений был предложен "при тесной координации между двумя сторонами".

Он отметил, что Сеул и Вашингтон придерживаются сдержанной позиции при проведении совместных учений в связи с мирным процессом на Корейском полуострове.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Южная Корея
Продукция
F-15
F-16
Проекты
Военные учения
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