США и Южная Корея проводят совместные учения

Американский самолет f-16 на авиабазе Осана во время совместных учений с Южной Кореей.

Гонконг. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Учения с участием Военно-воздушных сил США и Южной Кореи стартовали на этой неделе на южнокорейской территории, сообщает во вторник телеканал "Уай-Ти-Эн" со ссылкой на источник в южнокорейском оборонном ведомстве.

По словам собеседника, в двухнедельных учениях задействованы десятки военных самолетов, в том числе самолеты F-15K, KF-16 и F-16.

Учения являются альтернативой крупномасштабным учениям Max Thunder, которые две страны ежегодно проводят с 2009 года, с участием около 100 самолетов и 1800 летчиков с двух сторон.

"Воздушные учения необходимы для укрепления возможностей совместной обороны и поддержания военного альянса", - сказал "Уай-Ти-Эн" источник, добавив, что новый тип учений был предложен "при тесной координации между двумя сторонами".

Он отметил, что Сеул и Вашингтон придерживаются сдержанной позиции при проведении совместных учений в связи с мирным процессом на Корейском полуострове.