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24.04.2019
Интерфакс-АВН

Российские военные провели ночную тренировку в Средиземном море

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Адмирал Эссен
Сторожевой корабль "Адмирал Эссен".
Источник изображения: Объединенная Судостроительная Корпорация

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Корабли Черноморского флота (ЧФ) в Средиземном море провели ночные учения по передаче друг другу световых сигналов вместо использования средств связи, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

"В тренировке были задействованы фрегаты "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", - сказал А.Рулев.

Он пояснил, что в ходе ночного мероприятия экипажи кораблей отработали один из элементов скрытности плавания, в рамках которого корабли находились на связи друг с другом в режиме радиомаскировки.

"Процесс передачи информации осуществлялся с помощью светосигнальных фонарей. Вахтенные дежурные, принимавшие такие сигналы, расшифровывали их и отвечали таким же светосигнальным способом", - сказал А.Рулев.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Проекты
1135 Буревестник
21631 Буян-М
Военные учения
ЧФ
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