Российские военные провели ночную тренировку в Средиземном море

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Корабли Черноморского флота (ЧФ) в Средиземном море провели ночные учения по передаче друг другу световых сигналов вместо использования средств связи, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

"В тренировке были задействованы фрегаты "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", - сказал А.Рулев.

Он пояснил, что в ходе ночного мероприятия экипажи кораблей отработали один из элементов скрытности плавания, в рамках которого корабли находились на связи друг с другом в режиме радиомаскировки.

"Процесс передачи информации осуществлялся с помощью светосигнальных фонарей. Вахтенные дежурные, принимавшие такие сигналы, расшифровывали их и отвечали таким же светосигнальным способом", - сказал А.Рулев.