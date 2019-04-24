"Роскосмос" будет управлять объектами космодрома Восточный от лица государства - проект постановления

Ракета-носитель "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат" во время испытаний стартового комплекса на космодроме Восточный.

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Проект постановления правительства России, закрепляющий за объектами космодрома Восточный статус федеральной собственности, размещен на интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно документу, имущество первой очереди Восточного будет находиться исключительно в федеральной собственности, а "Роскосмос" будет им управлять от имени государства.

Необходимость принятия постановления объясняется авторами проекта документа тем, что космодром строится исключительно за государственные деньги, а предприятия госкорпорации должны преобразоваться в акционерные общества, при этом их имущество подлежит передаче в собственность "Роскосмоса". Поэтому объекты Восточного не могут быть закреплены за предприятиями или учреждениями госкорпорации и должны находиться в собственности государства напрямую.

В связи с этим "Роскосмос" тем же постановлением планируется наделить функциями управления космодромом от имени государства.

После прохождения проектом документа независимой антикоррупционной экспертизы и этапа общественного обсуждения, его текст будет доработан и направлен в правительство для подписания.

В настоящее время на Восточном завершено строительство объектов первой очереди для запуска ракет "Союз". 21 марта глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация получила финансирование на строительство второй очереди космодрома Восточный, работы начнутся в конце апреля. "Мы вчера получили необходимое финансирование. Были доведены линии бюджетных средств для открытия второй очереди космодрома Восточный, - сказал Д.Рогозин в ходе посещения НПО им Лавочкина.

"Сегодня мы уже завершаем вопросы, связанные с подготовкой распоряжения правительства о начале этих работ, о формировании единственного исполнителя. Надеюсь, что уже в конце апреля, начале мая начинаем уже земляные работы и бетонирование стартового стола", - отметил он.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов поставил задачу достроить вторую очередь космодрома Восточный не позднее 2023 года.

"Первоначальные сроки стояли - 2021 год, но не будем, так сказать, питать иллюзии, в 2021-м никто сегодня не способен построить. Безусловно, чехарда с выбором основного подрядчика, по сути дела, с пробуксовкой на старте этих работ, они привели объективно к тому, что сегодня, и это уже скорректировано, срок стоит за 2021 год, но не позднее 2023", - сказал вице-премьер.

Он добавил: "За 2023 год нам выходить нельзя".