Спущен на воду третий эсминец "Проекта-15B" для ВМС Индии

ЦАМТО, 23 апреля. На предприятии компании Mazagon Dock Shipbuilders Limited в Мумбаи 20 апреля состоялась церемония спуска на воду третьего эскадренного миноносца УРО "Проекта-15B", строящегося для ВМС Индии.

По информации Минобороны Индии, корабль получил наименование "Имфал" (Imphal). В мероприятии принял участие начальник штаба ВМС Индии адмирал Сунил Ланба (Sunil Lanba).

Как сообщал ЦАМТО, Комитет правительства Индии по безопасности одобрил проект строительства четырех малозаметных эсминцев в рамках программы "Проект-15B" в декабре 2010 года. Контракт на поставку ВМС Индии четырех кораблей был подписан 28 января 2011 года. Стоимость программы оценивается в 293,4 млрд. рупий (4,89 млрд. долл.). Проект эсминца был разработан Директоратом проектирования ВМС Индии (Directorate of Naval Design – DND) с акцентом на характеристики малозаметности.

Церемония спуска на воду головного корабля серии, получившего наименование "Вишакхапатнам", состоялась 20 апреля 2015 года. Принятие эсминца на вооружение запланировано на 2021 год.

В сентябре 2016 года состоялась церемония спуска на воду второго эсминца, "Мормугао" (Mormugao). Работы над четвертым кораблем серии начались в июле 2018 года. Полностью проект планируется завершить к 2024 году.

"Вишакхапатнам" является развитием эскадренного миноносца "Проекта-15A", первый из которых, "Калькутта", был принят на вооружение в августе 2014 года. Ключевыми отличиями нового корабля от эсминцев "Проекта-15A" являются перенос ГАС в носовую часть и измененная конструкция мачты, на которой размещена основная РЛС, с целью снижения радиолокационной заметности. Другие изменения включают улучшенный для обеспечения малозаметности корпус и безрельсовую систему буксировки вертолета в ангар. Установленное на корабле оборудование позволяет применять два многоцелевых вертолетов.

Длина эсминца "Проекта-15B" составляет 163,9 м, наибольшая ширина – 17,4 м, водоизмещение – 7300 т., скорость – более 30 узлов. Корабль оборудован силовой установкой типа COGAG с четырьмя газотурбинными двигателями ДТ-59. Дальность плавания – 4500 морских миль на скорости 18 узлов. Экипаж корабля составит 300 человек, включая 50 офицеров.

Эсминец будет оборудован многофункциональной РЛС EL/M-2248 S-диапазона израильской компании Elta и РЛС контроля воздушного пространства LW-08 D-диапазона компании Thales. Корабль сможет применять противокорабельные крылатые ракеты "Брамос" российско-индийской разработки, КР "Нирбхей" и ЗУР "Барак-8-ER". Для борьбы с подводными лодками эсминец оснащается двумя реактивными бомбометными установками РБУ-6000 "Смерч-2". Эсминец также будет вооружен 127-мм АУ, четырьмя российскими 30-мм ЗАК АК-630.