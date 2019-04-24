Арсеналы Западного военного округа подготовлены к пожароопасному периоду

ЦАМТО, 23 апреля. В центрах обеспечения мобилизационного развертывания и на арсеналах ЗВО еще до наступления пика пожароопасного периода в полном объеме выполнены мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций вблизи объектов хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Специальной техникой соединения материально-технического обеспечения ЗВО выполнены работы по опашке более 50 га охранных периметров и такой же протяженности противопожарных полос. Каждая полоса имеет ширину 50 м.

Кроме того, в местах размещения арсеналов округа выполнено оборудование минерализованных полос площадью свыше 4 га.

Всего к противопожарным действиям в объединениях при необходимости может быть привлечено более 3000 военнослужащих, задействовано около 500 ед. специальной и автомобильной техники, а также не менее 10 вертолетов, оборудованных водосливными устройствами ВСУ-5, сообщает пресс-служба Западного военного округа.