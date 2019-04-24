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24.04.2019
ЦАМТО

Экологическое подразделение ВВО готовится к отправке на остров Большой Шантар

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Остров Большой Шантар
Остров Большой Шантар.
Источник изображения: http://wikimapia.org/

ЦАМТО, 23 апреля. Военнослужащие сводного экологического подразделения Восточного военного округа приступили к подготовке к отправке на остров Большой Шантар для выполнения работ по очистке острова.

Заброска группы запланирована в начале июля вертолетом Ми-26 соединения армейской авиации, дислоцированного в Хабаровском крае.

Также рассматривается возможность, в случае благоприятных климатических условий, отправки сводного отряда в середине июня, работы планируется завершить в конце августа.

В ходе выполнения работ спланированы сбор и прессование порожней бочкотары общим весом около 30 т, планируется собрать более 1,1 тыс. ед.

Впервые в текущем году для прессовки тары будет задействован пресс ПГП-45, который также будет доставлен вертолетом Ми-26.

Помимо этого, специалистами экологического подразделения планируется произвести демонтаж и ликвидацию разрушенных зданий и сооружений общей площадью около 200 кв. м.

В период выполнения работ также запланировано выполнить резку металлических конструкций и крупного металлолома.

Вывоз собранного и спрессованного мусора запланирован на 2020 год, будет вывезено около 50 т.

В настоящее время военнослужащие получают необходимые технические средства и инвентарь, с ними проводятся занятия по технике безопасности.

На самом острове совместно со специалистами экологического подразделения будут находиться представители местного заповедника, которые проведут инструктажи по мерам предосторожности при встрече с дикими животными – обитателями острова, в особенности медведями, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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