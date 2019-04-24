Роскосмос рассчитывает, что самолет Ил-96-500Т создадут в заявленные сроки

Ранее стало известно, что разработан эскизный проект самолета

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Роскосмос заинтересован в эксплуатации нового самолета Ил-96-500Т и надеется, что эта машина будет создана в заявленные сроки. Об этом сообщили во вторник ТАСС в госкорпорации.

"Госкорпорация "Роскосмос" заинтересована в начале производства и эксплуатации самолета Ил-96-500Т, который предназначен для транспортировки частей ракетно-космической техники на космодром Восточный. Роскосмос надеется, что компания "Ил" способна создать этот самолет в заявленные сроки", - сказали в Роскосмосе.

Как следовало из презентации компании "Ил", копия которой находится в распоряжении ТАСС, предприятие разработало эскизный проект самолета Ил-96-500Т с увеличенным фюзеляжем для перевозки негабаритных грузов, например, транспортировки элементов ракет "Ангара" на космодром Восточный.

Всего "Ил" планирует выпустить с 2026 по 2034 год 16 самолетов нового типа. Шесть из них предполагается передать Минобороны РФ, шесть - коммерческим заказчикам (через лизинговую "Ильюшин финанс ко"), еще четыре будут построены в интересах Роскосмоса и российско-китайской кооперации по широкофюзеляжному дальнемагистральному самолету CR929.

Себестоимость опытного самолета, включая научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, подготовку производства, испытания и сертификацию, оценивается в 30,3 млрд рублей. Себестоимость серийного самолета при серии от пяти единиц - в 12 млрд рублей, период окупаемости при коммерческой эксплуатации - 10-12 лет. По расчетам специалистов, реализовать проект можно за пять-семь лет.