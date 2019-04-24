Войти
24.04.2019
Военное обозрение

Российский БТ-3Ф нашёл иностранного покупателя

549
0
0

Как указывается, финансирование будет осуществляться за счет иностранных займов в соответствии со Стратегическим планом на 2015–2019 годы, предусматривающим модернизацию оборонного потенциала.

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Индонезии подписало с ОАО "Рособоронэкспорт" контракт на закупку боевых машин БМП-3Ф и бронетранспортеров БТ-3Ф. Об этом сообщает местное издание Kemhan.

В ходе подписания соглашения, индонезийские военные отметили, что оно связано с выполнением стратегического плана развития местного, регионального и глобального боевого потенциала морской пехоты. При этом было подчеркнуто, что интерес, проявляемый к сотрудничеству с Россией, тесно связан с вовлечением местной промышленности в процесс закупок и поставок. Было заявлено о доверии к российской продукции, в данном случае – к БМП и БТР.

Корпус морской пехоты получит дополнительно 22 единицы БМП-3Ф за 108 млн. долл. Ранее уже были поставлены две партии данного изделия. В то же время приобретение БТ-3Ф осуществляется впервые, всего будет передано 21 единица этой техники общей стоимостью 67,2 млн. долл.

В рамках этого контракта правительство Индонезии полагает, что российские власти, особенно ОАО "Рособоронэкспорт", мобилизуют все свои возможности для производства БМП-3Ф и БТ-3Ф с учетом должного качества.

- указано в сообщении.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
Продукция
БМП-3
БМП-3Ф
БТ-3Ф
Компании
РОЭ
Похожие новости
24.04.2019
Индонезия первой в мире закупила бронетранспортеры БТ-3Ф
24.04.2019
Россия и Индонезия подписали контракт на поставку боевых машин пехоты БМП-3Ф
24.04.2019
Подписан контракт на закупку Индонезией еще 22 БМП-3Ф и 21 бронетранспортера БТ-3Ф
12.11.2018
"Рособоронэкспорт" на выставке Indo Defense 2018 в Индонезии
27.03.2017
LIMA 2017: авиационный триумф России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.04 18:41
  • 5
Россия вошла в тройку стран с самыми передовыми военными технологиями
  • 24.04 18:37
  • 11
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 24.04 18:33
  • 3
"Ратник" с искусственным интеллектом
  • 24.04 18:28
  • 1
Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"
  • 24.04 17:41
  • 19
Появление Т-80БВ в войсках не блажь, а острая необходимость
  • 24.04 17:22
  • 6
Китай вступился за Сталина
  • 24.04 17:09
  • 1
Цифры решают все
  • 24.04 17:08
  • 5
В России появятся подлодки "Борей" с крылатыми ракетами
  • 24.04 17:01
  • 1
В случае агрессии США Иран незамедлительно перекроет Ормузский пролив
  • 24.04 16:28
  • 992
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 24.04 16:01
  • 3
Российскую авиабазу в Армении решили перевооружить на Су-30СМ
  • 24.04 15:54
  • 2
МИД Японии в ежегодном докладе не стал заявлять, что спорные Курильские острова принадлежат стране
  • 24.04 15:25
  • 1
Война моторов в XXI веке
  • 24.04 15:02
  • 2
Украина испытает основное оружие сдерживания
  • 24.04 14:39
  • 3
Defense News (США): Россия продолжает показывать свою военную мощь, демонстрируя летные испытания своего нового тяжелого вертолета Ми-26