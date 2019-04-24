Российский БТ-3Ф нашёл иностранного покупателя

Как указывается, финансирование будет осуществляться за счет иностранных займов в соответствии со Стратегическим планом на 2015–2019 годы, предусматривающим модернизацию оборонного потенциала.

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Индонезии подписало с ОАО "Рособоронэкспорт" контракт на закупку боевых машин БМП-3Ф и бронетранспортеров БТ-3Ф. Об этом сообщает местное издание Kemhan.

В ходе подписания соглашения, индонезийские военные отметили, что оно связано с выполнением стратегического плана развития местного, регионального и глобального боевого потенциала морской пехоты. При этом было подчеркнуто, что интерес, проявляемый к сотрудничеству с Россией, тесно связан с вовлечением местной промышленности в процесс закупок и поставок. Было заявлено о доверии к российской продукции, в данном случае – к БМП и БТР.

Корпус морской пехоты получит дополнительно 22 единицы БМП-3Ф за 108 млн. долл. Ранее уже были поставлены две партии данного изделия. В то же время приобретение БТ-3Ф осуществляется впервые, всего будет передано 21 единица этой техники общей стоимостью 67,2 млн. долл.

В рамках этого контракта правительство Индонезии полагает, что российские власти, особенно ОАО "Рособоронэкспорт", мобилизуют все свои возможности для производства БМП-3Ф и БТ-3Ф с учетом должного качества.

- указано в сообщении.