Армия Халифы Хафтара начинает вторую фазу наступления

Маршал Халифа Хафтар, наступающий со своими силами на столицу Ливии Триполи, объявил о начале второй фазы наступления. Об этом сообщает ливийский портал Al-Wasat со ссылкой на заявление официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари

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Согласно заявлению Аль-Масмари, на первом этапе Ливийской национальной армии Хафтара удалось обеспечить безопасность территорий и определить основные и второстепенные позиции частей, остающихся верными Правительству национального согласия (ПНС) во главе с Сараджем. Вв время второго этапа наступления на Триполи ЛНА Халифы Хафтара нанесет удары по обнаруженным позициям ПНС.

Между тем ПНС объявило начало проведения военной операции "Вулкан гнева", направленной против сил маршала Хафтара.

Ранее сообщалось, что Ливийской национальной армии удалось установить контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы и выйти к Триполи. В некоторых местах ЛНА уже зашла в пригороды, но активного наступления не предпринимала из-за опасений за жизни мирных жителей. Операция началась 4 апреля. Главной задачей наступления Хафтар называет "освобождение страны от террористов".

Напомним, что после убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии сформировалось два правительства. На востоке находится избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара, а в Триполи - правительство национального согласия, сформированное ООН и ЕС.