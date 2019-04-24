В России предложили создать Академию космического права

Инициативу поддержали в двух комитетах Госдумы и в странах СНГ, отметил член экспертной рабочей группы по правовым вопросам космической деятельности Совета РАН по космосу Артем Бондаренко

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Эксперты предлагают Роскосмосу создать в РФ международную Академию космического права, проект соответствующего обращения уже готов. Об этом сообщил ТАСС член экспертной рабочей группы по правовым вопросам космической деятельности Совета РАН по космосу Артем Бондаренко.

"По результатам работы первой конференции ООН по космическому праву коллегиально родилась инициатива создания Академии космического права, которая бы аккумулировала компетенции в области правового и нормативно-технического регулирования космической деятельности", - сказал Бондаренко, уточнив, что "проект соответствующего обращения в Роскосмос уже готов".

По словам собеседника агентства, учредителями академии выступят фонд "Первый гражданский институт" и Международная ассоциация фондов мира. К проекту также планируется привлечь государство и частные космические компании.

Эксперт заявил, что инициативу поддержали в двух комитетах Госдумы и в странах СНГ.

"Одним из основателей, поддержавшим идею создания такой организации, является Международная ассоциация фондов мира, которую возглавляет Анатолий Карпов. Он же является послом мира ООН и заместителем председателя комитета Госдумы по международным делам. Есть поддержка со стороны комитета Госдумы по обороне и стран СНГ", - сказал Бондаренко.

Он отметил, что академия не только будет готовить специалистов, но и заниматься исследованиями в области права, чтобы предлагать инициативы, которую лягут в основу международно-правовых актов.

Реакция Роскосмоса

В Роскосмосе ТАСС сообщили, что изучат возможность интеграции академии в случае ее создания в российский региональный образовательный центр под эгидой ООН. С инициативой создать такой центр, в котором будут реализовывать как научно-технические, так и правовые образовательные программы, Роскосмос выступил в сентябре 2018 года.

"Госкорпорация "Роскосмос" не получала официальных предложений от Совета по космосу РАН по созданию международной Академии космического права, но изучит возможность интеграции этой структуры в состав образовательного центра", - сказали в пресс-службе госкорпорации,

Научно-образовательные организации космического права существуют в США, Китае, Европе. В частности, Международный институт космического права в Париже содействует расширению верховенства закона при дальнейших исследованиях и использовании космического пространства в мирных целях, сотрудничая с профильными международными и национальными организациями. В России такие функции частично выполняют Российский университет дружбы народов, МГИМО И Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), сказал Бондаренко.

Первая Конференция ООН по космическому праву и космической политике проходила с 11 по 13 сентября 2018 года в Москве. Ее организаторами выступили Роскосмос, МИД России и правительство Москвы. Основными темами мероприятия стали безопасность и долгосрочная устойчивость космической деятельности, пути и средства сохранения околоземного пространства для мирных целей, потенциальные аспекты регулирования деятельности по снижению объемов образования космического мусора и другие вопросы.