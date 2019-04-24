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24.04.2019
Военное обозрение

Рассказано о судьбе иска моряков ЧФ по невыплате "сирийских" суточных

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Издание "Коммерсантъ" выходит с материалом, в котором ссылается на адвоката Александра Федорченко. Речь в материале идёт об обращении в суд моряков трёх кораблей Черноморского флота ВМФ РФ. Обращение в суд было направлено в связи с тем, что моряки, как сами полагают, недополучили денежные выплаты за свои командировки к берегам Сирии.

Источник изображения: topwar.ru

В издании говорится о том, что в общей сложности коллективный иск подали 27 моряков ЧФ. Морякам, по заявлению представителей военного ведомства, "сирийские" суточные не полагаются, а вместо них полагается надбавка к денежному довольствию. Ответчик говорит о том, что "выполнение задач в составе экипажей командировкой (в Сирию) не является (иностранной) командировкой". В этой связи моряки, по мнению ответчика, и не располагают правом на получение суточных.

Каков размер запрашиваемых денежных выплат?

Сообщается, что суточные для рядового и сержантского состава при упомянутых командировках составляют (суммы приводятся в долларовом эквиваленте) – 43 доллара, для офицерского – 62 доллара. И те, кто подавал иск, изначально рассчитывали на получение как минимум 200 тысяч рублей. Но ожидания эти не оправдались.

Адвокат считает, что моряки обмануты, так как "они выполняли специальные задачи" в период с 2016 по 2018 годы и имеют полное право на упомянутые выплаты.

В Севастопольском военном гарнизонном суде не считают, что речь может идти о каком-либо обмане, указывая на пункт 130 соответствующего приказа главы Минобороны РФ от 2011 года. А адвокат считает, что этот пункт "нарушает принцип равенства".

В итоге суд признал иск моряков необоснованным.

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