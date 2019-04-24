Впервые напечатано халькогенидное стекло для инфракрасной оптики

Сообщается о первом в истории случае успешной 3D-печати так называемого халькогенидного стекла. Эту работу осуществили учёные канадского университета Лаваля (провинция Квебек).

Источник изображения: topwar.ru

Халькогенидным стеклом называют материал, который содержит атомы элементов 16-й группы (по старой классификации – VI группы) таблицы Менделеева. Такими элементами являются, например, мера, селен, теллур.

Канадские учёные отмечают, что с помощью 3D-печати получили возможность создания халькогенидной оптики с различными структурами, а соответственно, и свойствами. На 3D-принтере в университете Лаваля планируется создание халькогенидных стёкол, которые можно будет использовать в специализированном оптоволокне, повышающем надёжность коммуникационных устройств.

Кроме того, заявлено, что впервые напечатанное халькогенидное стекло позволит вывести на новый уровень тепловизионную (инфракрасную) оптику. Созданное на 3D-принтере стекло имеет высокий диапазон волновой прозрачности и "управляемой детализации". Фактически речь идёт об "программируемом" (заранее запланированном) коэффициенте преломления, что, как отмечено, может найти применение не только в тепловизорах, но и при разработке сенсорных экранов нового поколения.

Работа канадских исследователей опубликована в нескольких научных журналах, включая "Оптическое общество". Важной особенности своих работ канадцы называют коммерческую доступность самого 3D-принтера, что приводит к созданию доступной "инфракрасной" оптики.

Принтер позволяет создавать образцы стекла сложной формы.

Источник изображения: topwar.ru

Ещё одним направлением применения печатного халькогенидного стекла является, как заявлено, экологическая сфера. С его помощью планируется создание датчиков, способных более качественно отслеживать уровень загрязнения окружающей среды в тех или иных районах.

В настоящее время исследователи канадского университета Лаваля работают над улучшением конструкции принтера с целью повышения его производительности и обеспечения возможности аддитивного производства сложных деталей или компонентов из халькогенидного стекла. Учёные также хотят добавить и новые экструдеры для совместной печати с полимерами для разработки многокомпонентных материалов с заранее заданными характеристиками.

Особые свойства

Особыми свойствами обладает печатное халькогенидное стекло с использованием селена. Дело в том, что это типичный полупроводник. Такое стекло может использоваться как электропроводящая среда с высокой термодинамической стабильностью.

Ранее в США сообщали, что само по себе халькогенидное стекло является отличным материалом для многократной перезаписи той или иной информации. О такой технологии заявляли специалисты Intel.