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24.04.2019
Известия.ru

Беспилотник "Корсар" впервые покажут на форуме "Армия"

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Первый открытый показ комплекса с летным образцом беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Корсар" и его целевыми нагрузками состоится на международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

Как сообщил "РИА Новости" источник, знакомый с программой форума, комплекс покажут в рамках экспозиции перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники "Армия России — завтра". Форум пройдет с 25 по 30 июня.

Отмечается, что БЛА оснащен двигателем разработки КБ "Луч". Технические возможности комплекса позволяют вести круглосуточную всепогодную воздушную разведку и обрабатывать и передавать большие массивы информации.

Комплекс предназначен для разведки и аэрофотосъемки местности в зоне радиусом до 120 км. Максимальная скорость — до 150 км/ч, масса — 200 кг.

Дрон также может использоваться для решения гражданских задач — мониторинг окружающей среды, контроль дорог и объектов инфраструктуры, предупреждение лесных пожаров, поиск и спасение людей.

2 апреля стало известно, что российской компании ADA Aerospace власти американского штата Нью-Йорк предложили около $200 млн за перенос производства на территорию США.

24 декабря министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отечественная армия вышла на небывалый уровень оснащенности современным вооружением. По его словам, за год войска получили более 1,5 тыс. образцов вооружения и свыше 80 тыс. единиц техники.

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