Представлен проект самолета для перевозки ракет на Восточный

ПАО "Ил" разработало эскизный проект самолета Ил-96-500Т с увеличенным фюзеляжем для перевозки негабаритных грузов. Об этом сообщает ТАСС.

Утверждается, что, среди прочего, самолет сможет перевозить в грузовом отсеке элементы ракет "Ангара" на космодром Восточный, пилотируемый космический корабль или его система аварийного спасения. Инженеры сумели добиться такого результата, увеличив верхнюю часть фюзеляжа, добавив откидную головную часть, и установив дополнительные опоры в передней части самолета.

Всего планируется создать 16 таких машин, шесть из которых достанутся Минобороны России.

В настоящее время самый грузоподъемный российский самолет — тяжелый дальний транспортный Ан-124 "Руслан". Их числится 36 единиц, однако, по утверждению "Звезды", половина из них является донорами, а напряженные российско-украинские отношения не позволяют модернизировать эти машины.

В августе 2018 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что вопрос производства замены Ан-124 будет детально прорабатываться примерно до конца 2040-х годов.