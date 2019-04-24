Войти
24.04.2019
Lenta.ru

Представлен проект самолета для перевозки ракет на Восточный

789
0
0
Источник изображения: Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

ПАО "Ил" разработало эскизный проект самолета Ил-96-500Т с увеличенным фюзеляжем для перевозки негабаритных грузов. Об этом сообщает ТАСС.

Утверждается, что, среди прочего, самолет сможет перевозить в грузовом отсеке элементы ракет "Ангара" на космодром Восточный, пилотируемый космический корабль или его система аварийного спасения. Инженеры сумели добиться такого результата, увеличив верхнюю часть фюзеляжа, добавив откидную головную часть, и установив дополнительные опоры в передней части самолета.

Всего планируется создать 16 таких машин, шесть из которых достанутся Минобороны России.

В настоящее время самый грузоподъемный российский самолет — тяжелый дальний транспортный Ан-124 "Руслан". Их числится 36 единиц, однако, по утверждению "Звезды", половина из них является донорами, а напряженные российско-украинские отношения не позволяют модернизировать эти машины.

В августе 2018 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что вопрос производства замены Ан-124 будет детально прорабатываться примерно до конца 2040-х годов.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-124
Ангара
Ил-96
Компании
Ил
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Восточный Космодром
Похожие новости
20.07.2017
"Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
12.08.2016
Перспективы Воронежского акционерного самолетостроительного общества
17.01.2014
Сказание об Ан-70
19.04.2013
Об авиастроении в России
30.01.2013
Итоги и планы ОАК 2012-2013
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.04 18:37
  • 11
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 24.04 18:33
  • 3
"Ратник" с искусственным интеллектом
  • 24.04 18:28
  • 1
Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"
  • 24.04 17:41
  • 19
Появление Т-80БВ в войсках не блажь, а острая необходимость
  • 24.04 17:22
  • 6
Китай вступился за Сталина
  • 24.04 17:09
  • 1
Цифры решают все
  • 24.04 17:08
  • 5
В России появятся подлодки "Борей" с крылатыми ракетами
  • 24.04 17:01
  • 1
В случае агрессии США Иран незамедлительно перекроет Ормузский пролив
  • 24.04 16:28
  • 992
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 24.04 16:24
  • 4
Россия вошла в тройку стран с самыми передовыми военными технологиями
  • 24.04 16:01
  • 3
Российскую авиабазу в Армении решили перевооружить на Су-30СМ
  • 24.04 15:54
  • 2
МИД Японии в ежегодном докладе не стал заявлять, что спорные Курильские острова принадлежат стране
  • 24.04 15:25
  • 1
Война моторов в XXI веке
  • 24.04 15:02
  • 2
Украина испытает основное оружие сдерживания
  • 24.04 14:39
  • 3
Defense News (США): Россия продолжает показывать свою военную мощь, демонстрируя летные испытания своего нового тяжелого вертолета Ми-26