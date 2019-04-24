Войти
24.04.2019
Российская газета

На Камчатке самолеты ТОФ отыскали субмарину "противника"

425
0
+2
Ил-38Н
Ил-38Н.
Источник изображения: https://anykeyson.livejournal.com

Летчики модернизированных противолодочных самолетов Ил-38Н приступили к поиску подводных лодок и надводных кораблей условного противника в районе Авачинского залива.

Тренировки проводятся в рамках контрольной проверки боевой подготовки за зимний период обучения.

Экипажи Ил-38Н ищут, классифицируют и следят за субмаринами "врага" с помощью средств поиска и гидроакустического оборудования самолета, сообщает пресс-служба ВВО по ТОФ.

Во время вылетов в заданные районы летчики проходят над местностью без ориентиров, отрабатывают слаженность действий при пилотировании без наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Чтобы непрерывно контролировать обстановку, самолеты посменно патрулируют воздушное пространство, взаимодействуя с кораблями охраны водного района.


Юлия Гарднер

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-38
Компании
ГосОрВД
Проекты
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
20.04.2018
Во время учений на Камчатке противолодочные корабли отразили атаку условного противника
16.10.2017
На учениях корабли Тихоокеанского флота подавили огневые точки "противника"
18.09.2017
Россия и Китай задействуют 11 кораблей и две подлодки в совместных учениях
17.08.2017
Летчики Тихоокеанского флота отработали на Камчатке полеты во время циклона
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.04 18:37
  • 11
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 24.04 18:33
  • 3
"Ратник" с искусственным интеллектом
  • 24.04 18:28
  • 1
Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"
  • 24.04 17:41
  • 19
Появление Т-80БВ в войсках не блажь, а острая необходимость
  • 24.04 17:22
  • 6
Китай вступился за Сталина
  • 24.04 17:09
  • 1
Цифры решают все
  • 24.04 17:08
  • 5
В России появятся подлодки "Борей" с крылатыми ракетами
  • 24.04 17:01
  • 1
В случае агрессии США Иран незамедлительно перекроет Ормузский пролив
  • 24.04 16:28
  • 992
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 24.04 16:24
  • 4
Россия вошла в тройку стран с самыми передовыми военными технологиями
  • 24.04 16:01
  • 3
Российскую авиабазу в Армении решили перевооружить на Су-30СМ
  • 24.04 15:54
  • 2
МИД Японии в ежегодном докладе не стал заявлять, что спорные Курильские острова принадлежат стране
  • 24.04 15:25
  • 1
Война моторов в XXI веке
  • 24.04 15:02
  • 2
Украина испытает основное оружие сдерживания
  • 24.04 14:39
  • 3
Defense News (США): Россия продолжает показывать свою военную мощь, демонстрируя летные испытания своего нового тяжелого вертолета Ми-26