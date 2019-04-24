На Камчатке самолеты ТОФ отыскали субмарину "противника"

Летчики модернизированных противолодочных самолетов Ил-38Н приступили к поиску подводных лодок и надводных кораблей условного противника в районе Авачинского залива.

Тренировки проводятся в рамках контрольной проверки боевой подготовки за зимний период обучения.

Экипажи Ил-38Н ищут, классифицируют и следят за субмаринами "врага" с помощью средств поиска и гидроакустического оборудования самолета, сообщает пресс-служба ВВО по ТОФ.

Во время вылетов в заданные районы летчики проходят над местностью без ориентиров, отрабатывают слаженность действий при пилотировании без наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Чтобы непрерывно контролировать обстановку, самолеты посменно патрулируют воздушное пространство, взаимодействуя с кораблями охраны водного района.

Юлия Гарднер