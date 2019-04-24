Япония решила сменить тактику и стратегию по Южным Курилам

Впервые за долгое время японское внешнеполитическое ведомство приняло решение о смене риторики специального доклада в отношении Южных Курил, по-прежнему именуемых Токио "Северными территориями". МИД Японии, публикуя так называемую "Синюю книгу дипломатии", не использует положение о непременно намерении вернуть Южные Курилы под токийскую юрисдикцию. Чем обусловлен такой шаг Японии?

Источник изображения: topwar.ru

Информационное агентство Kyodo пишет, что из "Синей книги" за 2019 года формулировка изъята с той целью, чтобы "продемонстрировать жест доброй воли и решить многолетнюю территориальную проблему". Добавлено, что Япония намеревается заключить мирный договор с РФ.

О каком конкретно положении "Синей книги дипломатии" идёт речь?

Речь о фразе, которая звучала так: "задачи по возвращению четырёх островов Северных территорий". Эта фраза в том или ином виде постоянно мелькала в материалах японского МИД в виде стратегии действия японских дипломатов.

В японской прессе отмечается, что отказ от такой формулировки в докладе 2019 года связано с желанием "не накалять отношения с Российской Федерацией и вместе прийти к заключению мирного договора".

Можно предположить, что Япония, которая ранее вещала о "скором получении Курил" практически постоянно, теперь решила сменить тактику и стратегию. В надежде на что? Возможно на то, чтобы постараться получить острова "тихо" - без лишнего общественного обсуждения этого вопроса.

Напомним, что ранее на Курильских островах был проведён социологический опрос, в ходе которого жители высказались за то, чтобы острова оставались частью Россию. Такой опрос выглядит, по меньшей мер, странно. Сам факт территориальной целостности России не может подвергаться каким-либо обсуждениям.