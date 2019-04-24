Содружество против санкций

СНГ активизируется на международной арене

Каковы перспективы Содружества Независимых Государств? Обилие мероприятий, проходивших в последнее время под его эгидой, отражает тенденцию к сближению или серьезные разногласия? Разобраться в этом "Военно-промышленному курьеру" помог председатель исполкома – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

– Сергей Николаевич, 16 апреля в Минске прошло очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей при уставных и других органах Содружества. О чем говорили?

– Если кратко – об очередных актуальных вопросах. Первым делом обсудили итоги состоявшегося в Москве 5 апреля заседания Совета министров иностранных дел. Хочу сказать, что оно было заинтересованным и результативным. Доказательство – час, отведенный повесткой дня на обсуждение темы в узком формате, перешел в два с половиной часа живой дискуссии.

Выступили все главы делегаций. Обсуждались актуальные вопросы нашего взаимодействия. В частности, подвели итоги традиционных консультаций МИД, наметили аналогичный план на этот год.

Говорили о координации действий стран Содружества в международных организациях. Участникам СНГ необходима взаимная поддержка на международной арене, особенно когда на них оказывается западное давление, а наши предложения по налаживанию международных отношений встречают сопротивление или неприятие. Все были единодушны, высказавшись за сопряжение усилий и взаимную поддержку. Договорились продолжить эту работу.

“ 18 мая откроем штаб миссии в Нур-Султане. За два-три дня до плебисцита прибудет основной состав наблюдателей ”

Напомню, что в ходе заседания Совета министров иностранных дел СНГ 5 апреля обсуждалась предложенная Туркменистаном программа активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами. Работа над этим документом на уровне экспертов продолжается. Мы планируем, что на осеннем заседании Совета глав МИД программа будет принята.

Были также одобрены два соглашения о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований и о сотрудничестве в музейном деле. Важные для наших стран документы будут представлены для подписания на заседании Совета глав правительств в мае этого года в Ашхабаде. Всего рассмотрено 10 вопросов, представители большинства государств подписали одобренные документы. Однако обсуждением итогов СМИД дело не ограничивалось. Постоянные полномочные представители продолжают заслушивание отраслевых советов стран СНГ. Для примера приведу представленный Минтрансом РФ отчет Совета по городскому пассажирскому транспорту.

Проблемы есть, но они решаются, и самое главное – деятельность в этой сфере координируется в интересах всех государств СНГ.

Есть еще важный вопрос – о взаимодействии исполкома СНГ и международных организаций. Как председатель исполкома могу доложить, что в 2018 году наши представители участвовали в 60 международных форумах, конференциях, семинарах.

Недавно я принимал в Москве представителя Международной организации по миграции Абдусаттора Эсоева. Мы обстоятельно обсудили миграционные вопросы. Состоялась встреча с помощником Генсека ООН Мирославом Енчем, в ходе которой рассматривалось взаимодействие исполкома СНГ с подведомственными ООН организациями. Отмечу: у нас достаточно плотные контакты с Контртеррористическим комитетом ООН, Управлением ООН по наркотикам и преступности – с его исполнительным директором, представителем России Юрием Федотовым.

Сразу после заседания Совета постпредов улетаю в Санкт-Петербург на международную конференцию по борьбе с терроризмом и заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ. На следующей неделе приму участие в международной конференции по безопасности в Москве, встречаюсь в Ашхабаде с руководителем Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Натальей Герман.

– Во всех крупных избирательных кампаниях на постсоветском пространстве участвуют наблюдатели от миссии СНГ. Будут ли они работать на внеочередных выборах президента Казахстана 9 июня?

– Да. Этот вопрос обсуждался на заседании Совета постоянных полномочных представителей при уставных и других органах Содружества 16 апреля в Минске. Я возглавлю делегацию наблюдателей.

Отмечу, что мы приступили к формированию миссии, подписаны письма главам государств с просьбой представить кандидатов для включения в ее состав. Подчеркну: мы сделали это после того, как получили официальное приглашение Казахстана, подписанное главой внешнеполитического ведомства республики Бейбутом Атамкуловым.

– Когда планируете приступить к мониторингу в Казахстане?

– Ориентировочно в середине мая. Полагаю, что 18 мая откроем штаб миссии в Нур-Султане. Сначала поедет передовая группа, потом – "долгосрочные" наблюдатели, их будет немного. За два-три дня до плебисцита прибудет основной состав миссии. Мы рассчитываем, что в ее работе традиционно примут участие представители сопредельных стран: России, Туркменистана, Узбекистана, Киргизии.

– Приближается День Победы в Великой Отечественной войне. В России проводится акция "Бессмертный полк", известная уже во всем мире, в Белоруссии – "Беларусь помнит". Как считаете, нужно объединиться в данном вопросе?

– Последние заседания Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ были посвящены как раз обсуждению предстоящей 75-й годовщины Победы. Нет сомнений в том, что Победа была общей. Мы вместе вспоминаем героев Великой Отечественной, во всех странах СНГ чтут их память, чествуем ветеранов. Будет много совместных мероприятий, в том числе в Минске. Уже разработан и принят обширный план подготовки к 75-летию Великой Победы. В нем предусматривается уход за могилами погибших, оказание социальной поддержки ветеранам и много других дел.

Попытки разобщить наши страны, исказить историю, к сожалению, продолжаются. На апрельском заседании Совета министров иностранных дел эта тема также обсуждалась. Как подчеркивалось в выступлениях глав делегаций, необходимо противостоять таким попыткам, сформировать общий подход, придерживаться единых оценок истории.

– Смена президента на Украине что-то изменит в связях с исполкомом СНГ? Возможно укрепление сотрудничества с Киевом?

– Мы надеемся, что конструктивный прагматичный подход новоизбранного руководства Украины по взаимодействию в рамках Содружества возобладает и Киев вернется к активному взаимодействию с СНГ. Эта тема не сходит с повестки дня, в узком формате она традиционно упоминается в выступлениях глав делегаций на различных уровнях. Мы все едины во мнении, что участие Украины в Содружестве будет отвечать интересам всех стран СНГ, однако в первую очередь ее самой.

Справка "ВПК"

Сергей Лебедев родился в 1948 году. В 1970-м окончил Черниговский филиал Киевского политеха, служил в СА, с 1973-го – в органах безопасности. В 1978 году окончил Дипломатическую академию МИДа СССР. Владеет немецким и английским языками. Многократно выезжал в загранкомандировки. В 1998–2000 годах – официальный представитель Службы внешней разведки в США. В течение семи с половиной лет возглавлял СВР. С 5 октября 20017-го – исполнительный секретарь Содружества независимых государств. 27 марта 2009 года – в ранге чрезвычайного и полномочного посла. 11 октября 2017-го главы государств СНГ в очередной раз продлили Сергею Лебедеву полномочия в должности председателя исполнительного комитета – исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств по 31 декабря 2019 года.

Беседовал Герман Напольский, корреспондент "ВПК" (Минск)

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 15 (778) за 23 апреля 2019 года