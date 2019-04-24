Последний "Орлан"

30 лет назад спущен на воду "Петр Великий"

18 апреля в российских СМИ появилась информация о том, что предрешена судьба шести атомных кораблей отечественного ВМФ: четырех подводных лодок и двух тяжелых ракетных крейсеров. К 2021 году они будут утилизированы, то есть превратятся в металлолом.

Автору этих строк, ветерану-подводнику, конечно, жаль, что скорая кончина ожидает субмарины К-448 "Даниил Московский", К-221 "Петропавловск-Камчатский", К-433 "Святой Георгий Победоносец" и К-232 "Подольск". Но столь же печалит и разделка "Адмирала Ушакова" и "Адмирала Лазарева" – ТАКР проекта 1144 "Орлан". Ведь это крупнейшие в мире после авианосцев боевые единицы.

В 70-е планировалось передать флоту семь таких крейсеров. Однако были построены всего четыре корабля. Последний из "квартета" – ТАРКР "Петр Великий" вступил в строй в 1998 году, а его спуск на воду на Балтийском заводе в Ленинграде состоялся ровно три десятилетия назад – 29 апреля 1989-го.

“ Несмотря на уникальность проекта 1144, его трудно признать удачным ”

Изначально, кстати, крейсеру дали имя "Куйбышев", потом – "Юрий Андропов". Но в связи с распадом СССР решили назвать в честь императора, создавшего российский военный флот. Впрочем, и систершипы "Петра Великого" также переименовывали, возможно, из-за этого и жизнь у них сложилась так, как есть.

"Орланы" были первыми и последними атомными надводными ракетоносцами советского ВМФ и первыми кораблями большого водоизмещения – свыше 25 тысяч тонн. Но несмотря на уникальность проекта 1144, его трудно признать удачным.

Нечеткое определение роли ТАРКР, стремление разместить на крейсере как можно больше вооружения (это недостаток нашего менталитета) делало корабль многоцелевым, однако отнюдь не "убийцей авианосцев". Для выполнения данной задачи куда лучше подходят ПЛАРК проектов 949 и 949А.

И все же никогда не забуду, как в 1984 году на учениях Северного флота мне довелось наблюдать огневую мощь, продемонстрированную первым ТАРКР "Киров" (впоследствии "Адмирал Ушаков"), который вступил в строй еще в 1980-м и являлся флагманом у североморцев. В присутствии главкома ВМФ Адмирала Флота Советского Союза Горшкова ("Орланы", стоит отметить, были любимцами Сергея Георгиевича) крейсер эффективно и эффектно отразил предпринятые со всех сторон атаки. Не поддается описанию увиденный тогда огненный вал...

Минули десятилетия, и после обсуждения проектов по модернизации "Орланов" в итоге приняли решение взяться за обновление и возвращение в строй "Адмирала Нахимова". Вместо противокорабельных "Гранитов" он получит современные П-800 "Оникс", комплексы ПВО "Полимент-Редут" с максимальной дальностью стрельбы до 150 километров и крылатые ракеты "Калибр". Под программу модернизации попадет и до сих пор находящийся в строю "Петр Великий".

Вадим Кулинченко, капитан 1-го ранга в отставке

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 15 (778) за 23 апреля 2019 года