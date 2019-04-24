Почему Север – крайний

Арктике нужно глобальное потепление в политике

Пятый международный форум "Арктика – территория диалога" завершил работу. За два дня в Петербурге прошли 33 сессии по трем основным трекам: "Прибрежные территории", "Открытый океан" и "Устойчивое развитие", а также 11 мероприятий по программе молодежного дня. По предварительным данным, на форуме было заключено 30 соглашений на общую сумму порядка 70 миллиардов рублей.

Арктика переживает стремительные перемены. Это прежде всего изменение климата, которое, с одной стороны, остается серьезным общим вызовом, а с другой – предоставляет новые возможности использования Северного морского пути (СМП), развития технологий добычи углеводородов и морепродуктов. Все это способствует модернизации инфраструктуры и притоку инвестиций в регион.

По словам Владимира Путина, выступившего на пленарном заседании форума, в ближайшее время будет принята новая стратегия развития российской Арктики до 2035 года, которая должна объединить мероприятия национальных проектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы обустройства регионов и городов. По ключевым социально-экономическим показателям, по качеству жизни людей этот мегарегион должен выйти на уровень не ниже среднероссийского.

Министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики переданы функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в социально-экономической сфере на вверенной территории.

Особое внимание на форуме было уделено развитию транспорта и другой опорной инфраструктуры. Это Северный широтный ход, который позволит приступить к эффективному освоению природных богатств Полярного Урала и Ямала, а в перспективе и севера Красноярского края.

Севморпуть как товар

Несколько заседаний секций было посвящено развитию глобального транспортного коридора, включающего Северный морской путь. Президентом ставится стратегическая задача обеспечить его бесперебойную круглогодичную работу. Освоение СМП началось в 1932 году, когда он был пройден за одну навигацию советской экспедицией, возглавляемой Отто Шмидтом на ледокольном пароходе "Александр Сибиряков". Рекорд грузоперевозок в СССР по Севморпути поставлен в 1987-м – 6,5 миллиона тонн. Этот показатель был превышен Россией только через 19 лет, а в 2018 году он достиг 20 миллионов тонн.

“ Северный широтный ход позволит приступить к освоению природных богатств Полярного Урала ”

Новый подход к функционированию Севморпути состоит в значительном увеличении объемов его грузоперевозок с параллельным развитием российских арктических территорий как опорных зон. В президентском указе № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" предписывается довести грузопоток по СМП до 80 миллионов тонн. Для этого необходимо в короткие сроки провести большой объем работы. Госкорпорация "Росатом" приняла функционал единого инфраструктурного оператора СМП.

В первую очередь речь идет о развитии ледокольного флота. В настоящее время в акватории СМП действуют восемь линейных ледоколов: четыре атомных ("Ямал", "50 лет Победы", "Таймыр", "Вайгач") и столько же дизель-электрических, что для обеспечения судоходства явно недостаточно.

На дальневосточном заводе "Звезда" намечено строительство нового сверхмощного атомохода "Лидер". Его предназначение – круглогодичная проводка судов по СМП при толщине льда свыше четырех метров. Это единственный в своем роде ледокол в мире. Там же строятся суда ледового класса для Роснефти, "Газпрома", Росморпорта, Совкомфлота, "Новатэка".К 2035 году арктический флот России будет насчитывать не менее 13 тяжелых линейных ледоколов, в том числе девять атомных. Принимаются меры по дальнейшему совершенствованию навигационно-гидрографического обеспечения и безопасности судоходства на трассах СМП. Разрабатываются и внедряются метео-, гидро- и ледовые сервисы, перспективные направления радиосвязи для проведения аварийно-спасательных работ, беспилотные летательные аппараты для мониторинга и ледовой разведки.

Ставится задача сделать Северный морской путь безопасным и выгодным для грузоотправителей, привлекательным как по качеству услуг, так и по цене. В частности, конкурентной и обоснованной должна быть плата за ледокольное сопровождение судов. Государство вкладывает свои средства в эту сферу, чтобы минимизировать тарифную нагрузку на перевозчиков и бизнес. В перспективе Северный морской путь должен стать частью глобального транспортного коридора из Азии в Европу.

Чтобы вывести его на полную мощность, необходимо будет приложить значительные усилия для развития всей береговой и коммуникационной инфраструктуры. Портовые мощности северных российских городов планируется модернизировать, обеспечив возможность перевозки из них грузов по пути река – море. К настоящему времени из 71 порта на трассе СМП 66 имеют загрузку менее 100 тысяч тонн или не функционируют вовсе. Причалы большинства арктических портов требуют капитального ремонта и углубления дна для приема современных судов.

Давно назревшей проблемой для Арктики является уборка накопившегося здесь мусора и отходов. Систематическая работа по очистке территории ведется с 2012 года. С тех пор удалось вывезти и утилизировать более 80 тысяч тонн различных отходов, которые были накоплены в Арктике за десятилетия предыдущей промышленно-хозяйственной деятельности в регионе начиная еще с довоенных времен. В ближайшие несколько лет во исполнение федерального проекта "Чистая среда" в Арктике планируется полностью ликвидировать шесть крупных объектов накопленного экологического вреда, расположенных на территории Мурманской и Архангельской областей, а также в Карелии, Якутии и на территории Ненецкого автономного округа. Помимо этого в планах значится очистка акватории Кольского залива, где намечено привести в порядок более 200 квадратных километров морской поверхности.

Для наращивания капиталовложений в Арктическом регионе, для запуска новых проектов Россия намерена использовать все инструменты поддержки инвестиций. Речь прежде всего о льготных ставках на прибыль, о понижающих коэффициентах по налогу на добычу полезных ископаемых и заявительном порядке возмещения налога на добавленную стоимость, об упрощенном предоставлении земельных участков и неизменности условий реализации инвестиционных проектов. Для этого в ближайшее время планируется разработать и принять специальный федеральный закон об особой системе преференций. По расчетам Минприроды, к середине века в Арктику будет инвестировано порядка 13,5 триллиона рублей, 5,5 из которых планируется привлечь до 2024 года. Значительную часть дадут внебюджетные источники. На долю региона приходится порядка 10 процентов всех инвестиций в нашей стране.

В обозримом будущем главным стимулом развития Арктики станут экономические проекты на севере России типа "Ямал СПГ" или "Арктик СПГ-2". Важно более активно подключать к ним наших ближайших партнеров по ЕАЭС.

#Шельфнаш

Глобальное потепление привлекает внимание мирового сообщества к открывающимся новым ресурсным и логистическим возможностям, что закономерно привело к активизации международных контактов разного уровня. На сегодня Арктика – территория низкой политической напряженности и успешного развития многостороннего сотрудничества. Уровень милитаризации региона не выходит за пределы разумной достаточности.

“ Из 71 порта на трассе Севморпути 66 имеют загрузку менее 100 тысяч тонн или не функционируют вовсе ”

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на форуме, что в Арктике нет конфликтного потенциала, все возникающие здесь вопросы могут и должны решаться политическим путем, за столом переговоров. Ради укрепления взаимопонимания и доверия необходимо восстановить полноформатный военно-политический диалог. Эффективным механизмом поддержания региональной стабильности были ежегодные встречи начальников Генеральных штабов вооруженных сил государств – членов Арктического совета. К сожалению, с 2014 года практика их проведения заморожена. Для возобновления совместной работы на форуме было предложено как первый шаг наладить контакты на уровне военных экспертов арктических государств. Это особенно актуально на фоне военных мероприятий, проводимых НАТО в приполярных районах.

Необходимо отметить, что в перспективе международные риски в Арктике в случае дальнейшего сохранения политической напряженности в отношениях России с Западом могут возрасти.

Одна из самых важных тем, обсужденных на форуме, – признание международным сообществом принадлежности части арктических территорий к российскому континентальному шельфу. Пока что решение носит промежуточный характер. 3 апреля 2019 года подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части арктических территорий к продолжению континентального шельфа России. Окончательное решение будет принято на 49-й сессии подкомиссии ООН. Пока все идет к тому, что площадь российского шельфа удастся увеличить на 1,2 миллиона квадратных километров. Вместе с тем следует учитывать, что в условиях резкого обострения международной обстановки положительное решение по этому вопросу в полном объеме вряд ли станет возможным, и к такому развитию событий также необходимо быть готовыми.

В середине второго десятилетия нынешнего века в деятельности государств на арктическом направлении возникли ограничения, обусловленные санкционным режимом США и стран ЕС против России. Это отрицательно сказывается на поддержании стабильности в регионе, более того – привело к свертыванию ряда перспективных экономических как российских, так и европейских проектов. Так, санкции требуют прекратить предоставление услуг, необходимых при глубоководной разведке и добыче нефти, работы в Арктике и на месторождениях сланцевой нефти, в том числе по бурению и испытанию скважин, а также по их геофизическому исследованию. В список оборудования, продажа которого потребует предварительного согласования, входит до 30 видов продукции для нефтяной и газовой промышленности. Правда, санкции открывают возможности для импортозамещения.

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин допустил возможность работы иностранных компаний на шельфе Арктики. К этому надо отнестись положительно, хотя и с оговорками. Компании должны иметь соответствующий опыт, обладать необходимыми технологиями и финансами. С учет значимости Арктики такое решение должно быть закреплено в виде закона.

Валерий Журавель, руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 15 (778) за 23 апреля 2019 года