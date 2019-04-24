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24.04.2019
Интерфакс-АВН

Спецслужбы Индии и США предупреждали власти Шри-Ланки о готовящихся терактах

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Последствия одного из взрывов в отелях в центре столицые Шри-Ланки Коломбо, 21.04.2019
Последствия одного из взрывов в отелях в центре столицые Шри-Ланки Коломбо, 21.04.2019.
Источник изображения: twitter.com/aashikchin

Вашингтон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Спецслужбы Индии и США несколько раз предупреждали власти Шри-Ланки о возможных терактах в церквях и туристических местах, сообщает CNN.

По словам представителя правительства Шри-Ланки Раджиты Сенаратне, 4 апреля иностранные спецслужбы сообщили чиновникам о потенциальном заговоре с целью начать атаки смертников на христианские церкви и туристические места.

Пять дней спустя, 9 апреля, Министерство обороны страны проинформировало генерального инспектора полиции о предполагаемом заговоре и назвало радикальную террористическую группировку, которая, как полагают, стоит за этим планом - Nations Thawahid Jaman (NTJ).

Кроме того, в записке также содержался список подозреваемых в причастности к возможным атакам.

11 апреля еще одна записка, подписанная заместителем генерального инспектора полиции Приялалом Диссанаяке, была широко распространена среди ряда служб безопасности и некоторых правительственных министерств, согласно Р.Сенаратне и полицейскому источнику.

В этой записке, с копией которой удалось ознакомиться телеканалу, излагалась угроза и снова содержался список подозреваемых.

Как отметил Р.Сенаратне, иностранные спецслужбы повторили свои предупреждения за несколько дней и часов до нападения.

По его словам, одно предупреждение пришло за десять минут до первого взрыва.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Шри-Ланка
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