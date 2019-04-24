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24.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Минобороны заявило о способности С-400 уничтожать ракеты будущего

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Источник изображения: Виталий Невар/ТАСС

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин объяснил, почему зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 являются уникальными и не имеющими аналогов во всем мире.

"С-400 – это комплекс, который предназначен для уничтожения всех существующих на сегодняшний день современных и даже перспективных целей воздушно-космического нападения", – передает его слова RT.

Он отметил, что этот комплекс не имеет аналогов во всем мире, он создан на далекую перспективу и способен уничтожить любые возможные цели, которые летят со скоростью до 4800 м/с (скорость звука – 343 м/с).

"То есть такие цели еще даже не созданы, это цели перспективы, средней или далекой. Этот комплекс может поражать все аэродинамические цели: самолеты и все другие летательные аппараты, построенные по аэродинамической схеме. Баллистические ракеты, их отделяющиеся головные части, крылатые ракеты... Комплекс уникальный", – добавил он.

Главными преимуществами системы он назвал надежность, тактико-технические характеристики и боевую эффективность.

Ранее немецкий журналист Гернот Крампер в своей статье для издания Stern заявил, что С-400 являются "бестселлером", одной из самых мощных систем ПВО в мире и "кошмаром" для НАТО.


Сергей Гурьянов

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С-400 Триумф
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