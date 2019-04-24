Российскую авиабазу в Армении решили перевооружить на Су-30СМ
Минобороны приняло решение о перевооружении 3624-й российской авиабазы на аэродроме Эребуни в Армении на многоцелевые истребители поколения 4++ Су-30СМ, сообщил источник в российском военном ведомстве.
По словам источника, на Су-30СМ планируется заменить все 18 МиГ-29, на которых в настоящий момент летают летчики авиабазы, передает ТАСС.
Перевооружение авиабазы на Су-30СМ планируется начать в 2020 году и завершить через год. Обновление парка самолетов планируется провести в два этапа, чтобы не прекращать выполнение задач, так как летному составу придется пройти программу переучивания.
"Когда самолеты начнут поступать, часть летного состава будет направлена на переучивание в Липецкий авиацентр, часть будет продолжать нести службу на авиабазе Эребуни", – уточнил источник.
Напомним, в феврале стало известно о планах унифицировать истребители Су-30СМ и Су-35. В январе были названы сроки завершения испытаний модернизированной версии истребителя Су-30СМ.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Антон Никитин
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а в Армении или Киргизии вполне сгодятся и МиГ-29 в паре с Су-25, против местных и соседних бармалеев их возможностей вполне достаточно..