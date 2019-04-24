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24.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Российскую авиабазу в Армении решили перевооружить на Су-30СМ

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Источник изображения: vk.com/mil

Минобороны приняло решение о перевооружении 3624-й российской авиабазы на аэродроме Эребуни в Армении на многоцелевые истребители поколения 4++ Су-30СМ, сообщил источник в российском военном ведомстве.

По словам источника, на Су-30СМ планируется заменить все 18 МиГ-29, на которых в настоящий момент летают летчики авиабазы, передает ТАСС.

Перевооружение авиабазы на Су-30СМ планируется начать в 2020 году и завершить через год. Обновление парка самолетов планируется провести в два этапа, чтобы не прекращать выполнение задач, так как летному составу придется пройти программу переучивания.

"Когда самолеты начнут поступать, часть летного состава будет направлена на переучивание в Липецкий авиацентр, часть будет продолжать нести службу на авиабазе Эребуни", – уточнил источник.

Напомним, в феврале стало известно о планах унифицировать истребители Су-30СМ и Су-35. В январе были названы сроки завершения испытаний модернизированной версии истребителя Су-30СМ.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Армения
Россия
Продукция
МиГ-29
Су-30
Су-35
Проекты
2020-й год
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3 комментария
№1
24.04.2019 07:46
Перевооружили бы сначала с "советских" Су-27 полки ВКС и морской авиации стоящие на охране границ России,
а в Армении или Киргизии вполне сгодятся и МиГ-29 в паре с Су-25, против местных и соседних бармалеев их возможностей вполне достаточно..
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№2
24.04.2019 11:12
России вообще пора прекратить охранять иностранных дармоедов за свой счет,да еще платить им за это
+2
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№3
24.04.2019 16:01
Нет, охранять надо, но попутно нужно брать с них за это деньги.
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