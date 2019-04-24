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24.04.2019
ТАСС

Источник: российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ

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Многоцелевые истребители Су-30СМ
Многоцелевые истребители Су-30СМ.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Всего планируется поставить 18 машин

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Многоцелевые истребители поколения 4++ Су-30СМ поставят на российскую 3624-ю авиационную базу на аэродроме Эребуни (Армения) для замены стоящих сейчас на вооружении самолетов МиГ-29. Всего планируется поставить 18 машин, сообщил во вторник ТАСС источник в российском военном ведомстве.

"Перевооружение авиабазы на Су-30СМ планируется начать уже в следующем году. Поступление самолетов будет проводиться в два этапа - в 2020-2021 годах. Планируется заменить на Су-30СМ все 18 МиГ-29, на которых в настоящий момент летают летчики авиабазы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, обновление парка самолетов планируется провести в два этапа, чтобы не прекращать выполнение авиабазой задач по назначению, так как летному составу придется пройти программу переучивания на новую машину. "Когда самолеты начнут поступать, часть летного состава будет направлена на переучивание в Липецкий авиацентр, часть будет продолжать нести службу на авиабазе Эребуни", - уточнил источник.

Су-30СМ (серийный, модернизированный) - двухместный сверхманевренный истребитель поколения 4++. Оснащен двумя двухконтурными форсированными турбореактивными двигателями с управляемым вектором тяги АЛ-31ФП. Боевой радиус самолета составляет 1500 км, продолжительность полета без дозаправок - 3,5 часа.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Армения
Россия
Продукция
АЛ-31Ф
АЛ-31ФП
МиГ-29
Су-30
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3 комментария
№1
24.04.2019 11:13
России там делать нечего. Раз Армения такая независимая пусть охраняет свои рубежи сама и за свой счет,а не за счет РФ
+1
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№2
24.04.2019 11:31
Стратегически важное место.
Правильно что меняют на многофункциональные истребители.
Оттуда можно летать даже на Восток Сирии в обход Турции.
Из Моздока значительно дальше.
-2
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№3
24.04.2019 13:25
Цитата, ID: 1949 сообщ. №2
В случае войны все эти бывшие республики СССР,как минимум,заявят о своем нейтралитете,так что деньги которые сегодня на них тратит Россия,это деньги на ветер,в ущерб РФ и ее коренному населению
+1
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