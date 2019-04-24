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24.04.2019
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ проводит Московскую конференцию по международной безопасности

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Участники VI Московской конференции по международной безопасности.
Источник изображения: Илья Питалев / РИА Новости

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Контроль над вооружениями и ситуация на Ближнем Востоке будет в центре внимания на VIII Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет в период с 23 по 25 апреля в российской столице.

Конференцию проводит Минобороны РФ. Основной день форума - 24 апреля.

На форуме запланированы выступления секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, министра обороны РФ Сергея Шойгу, главы МИД Сергея Лаврова, директора ФСБ Александра Бортникова, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, сообщил ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин.

"Отдельные пленарные заседания будут посвящены обмену мнениями по вопросам современных военных опасностей и угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями. Будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на всесторонней стабилизации обстановки в Сирии", - сообщили в военном ведомстве.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе конференции также планируется обсудить "проблемы противоракетной обороны, миротворчества и новые подходы к международному военному сотрудничеству".

По словам С.Шойгу, в этом году в российскую столицу для участия в конференции прибудут руководители оборонных ведомств 35 стран.

Всего, как сообщал А.Фомин, на конференцию прибудут делегации более чем 100 государств.

США и страны-члены НАТО принять участие в форуме отказались, отметил замминистра обороны.

Ожидается, что на полях конференции пройдут двусторонние встречи российского министра обороны с его зарубежными коллегами, на которых будут обсуждаться вопросы военного и военно-технического сотрудничества.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Лавров Сергей
Нарышкин Сергей
Патрушев Николай
Фомин Александр
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
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