Дали под козырек: военную ипотеку приравняли к гражданской

Минобороны меняет правила получения военной ипотеки: для участвующих в долевом строительстве солдат-контрактников и офицеров создадут специальные эскроу-счета. Соответствующее постановление уже разработано правительством России. При использовании этой схемы гарантом того, что деньги не сгорят из-за действий недобросовестных застройщиков, становятся банки. По словам экспертов, о важности поддержки военной ипотеки говорит тот факт, что участниками программы уже заключено более 200 тыс. сделок по приобретению жилья на общую сумму 697,5 млрд рублей.

Минобороны меняет правила получения военной ипотеки: для участвующих в долевом строительстве солдат-контрактников и офицеров создадут специальные эскроу-счета. Соответствующее постановление уже разработано правительством России. При использовании этой схемы гарантом того, что деньги не сгорят из-за действий недобросовестных застройщиков, становятся банки. По словам экспертов, о важности поддержки военной ипотеки говорит тот факт, что участниками программы уже заключено более 200 тыс. сделок по приобретению жилья на общую сумму 697,5 млрд рублей.

Дольщики в погонах

Правительство разработало проект постановления, позволяющий военнослужащим приобретать в ипотеку квартиры в домах на этапе строительства, рассказали "Известиям" в Минобороны. Изменения вносятся для того, чтобы не ущемлять военнослужащих в их законных правах. Дело в том, что с 1 июля 2019 года вступают в силу поправки в федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ", где оговорено обязательное использование россиянами эскроу-счетов при покупке квартир в ипотеку в недостроенных домах.

В действующем законодательстве возможность размещения средств, выделенных по программе военной ипотеки, на эскроу-счетах не предусмотрена — именно эти нормы и прописываются в специальных новеллах для военнослужащих, пояснил "Известиям" учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев.

— Без эскроу-счетов военнослужащие не смогут в полной мере воспользоваться ипотекой. Это нарушило бы их права, закрепленные в федеральных законах "О статусе военнослужащего" и "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих", — рассказал "Известиям" Олег Жердев. — Разработанное федеральным правительством постановление поможет решить эту юридическую проблему.

В пояснительной записке к проекту постановления (есть в распоряжении "Известий") отмечается, что новые правила ипотеки защитят "денежные средства участников долевого строительства" от недобросовестных застройщиков. Ситуации, когда деньги с военнослужащих собраны, а дом так и не построен, теперь исключены: деньги ипотечников до окончания строительства будут храниться на банковских эскроу-счетах. Строительная компания сможет распорядиться средствами только после ввода объекта в эксплуатацию.

Изменения должны улучшить и качество возводимого жилья, так как банкиры, нанимая экспертов, получат возможность контролировать сроки и этапы возведения зданий, считает Олег Жердев.

Возможность сэкономить

Ипотека, оформленная на начальном этапе строительства дома, помогает ощутимо сэкономить: ценовая разница между покупкой такого жилья и квартирой в уже построенном доме составляет в среднем 15%. Правда, начиная с 2015 года рост цен на недвижимость в новостройках, обусловленный степенью их готовности, существенно замедлился, считает замдиректора департамента новостроек агентства "ИНКОМ-Недвижимость" Валерий Кочетков.

— В связи с грядущим переходом на новую схему продаж можно ожидать корректировку цен, в результате которой разница в стоимости жилья на стадии котлована и в построенном доме перестанет быть значимой, — рассказал эксперт.

Военная ипотека пользуется у военнослужащих большим спросом, так как ее правила достаточно просты. Всем участникам программы открывается накопительный счет, куда ежемесячно равными долями перечисляются средства из федерального бюджета. Эти платежи одинаковы для всех и ежегодно индексируются. В 2019 году их размер составляет около 280 тыс. рублей. Выплаты по программе производятся до окончания службы офицера или солдата-контрактника в Минобороны. За 25 лет таким образом можно накопить чуть более 7 млн рублей.

Но если военнослужащий нуждается в жилье, то через три года или более он может заключить с одним из банков ипотечный договор. Сумма, накопленная к этому времени, используется как первоначальный взнос. В дальнейшем деньги, которые поступают из бюджета, перечисляются на счет банка для оплаты кредита и процентов.

Первоначально участники ипотеки были вправе выбрать подходящий вариант квартиры в новостройке или на вторичном рынке. Однако стоимость такой недвижимости в некоторых регионах превышала сумму выплат военнослужащим, что порождало проблемы при реализации проекта. Для выхода из сложившейся ситуации в 2008 году в рамках военной ипотеки был запущен пилотный проект по приобретению строящегося жилья, по результатам которого принято решение разрешить военным участие в долевом строительстве.

По данным ФГКУ "Росвоенипотека" с начала действия в 2005 году накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих ее участниками стали почти полмиллиона человек, из них 223 тыс. приобрели жилье с помощью ипотеки. Остальные — предпочли накопить сумму, которую потом потратили на жилье. Всего же участниками программы заключено более 200 тыс. сделок по приобретению жилых помещений на 697,5 млрд рублей.