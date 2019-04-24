Совет директоров ОАК дал старт созданию дивизиона гражданской авиации

Как сообщило ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК") принял решения об организационном объединении своих дочерних компаний, разрабатывающих и производящих новейшие гражданские самолеты. На заседании, прошедшем 19 апреля 2019 года под руководством председателя совета директоров, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, решено присоединить АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), ООО "ОАК - Центр комплексирования" и АО "Новые гражданские технологии" к ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут". Далее предстоит провести соответствующие корпоративные процедуры в этих организациях.

Изготовление фюзеляжей среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300 в цеху Иркутского авиационного завода - филиала ПАО "Корпорация "Иркут". Иркутск, 26.02.2019 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Работу по формированию и дальнейшему развитию гражданского дивизиона возглавит Равиль Хакимов, назначенный, согласно принятым ранее решениям совета директоров ОАК, руководителем "Корпорации "Иркут" и компании "Гражданские самолеты Сухого".

"Реорганизация компаний-производителей гражданских самолетов, прежде всего флагманских Superjet100 и МС-21, необходима для объединения ресурсов и компетенций российских разработчиков передовой гражданской авиационной техники, ее продвижения на глобальный рынок и укрепления системы послепродажного обслуживания наших воздушных судов", - прокомментировал Денис Мантуров.

"У гражданских пассажирских самолетов свой отдельный высококонкурентный рынок, работают свои методы финансирования программ, свои цепочки поставок и международной кооперации. Поэтому рисками и развитием по каждому из этих направлений эффективнее управлять в рамках отдельной компании. В перспективе такая компания может оказаться более привлекательной и для ряда российских и международных инвесторов", - сказал президент ОАК Юрий Слюсарь.

"В ходе создания единой сильной гражданской компании, мы должны сохранить все компетенции, ценные наработки, знания, опыт и, конечно, квалифицированных сотрудников объединяющихся компаний. В конечном итоге, дивизион должен стать не только разработчиком и производителем самолетов, но и конкурентоспособным клиентоориентированным поставщиком комплекса услуг по продаже и сервисному сопровождению воздушных судов на протяжении всего их жизненного цикла", - прокомментировал Равиль Хакимов. Он особо подчеркнул, что в ходе реорганизации будет обеспечена преемственность действующих лицензий и сертификатов компаний, входящих в дивизион гражданской авиации.