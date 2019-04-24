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24.04.2019
bmpd.livejournal.com

Совет директоров ОАК дал старт созданию дивизиона гражданской авиации

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Как сообщило ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК") принял решения об организационном объединении своих дочерних компаний, разрабатывающих и производящих новейшие гражданские самолеты. На заседании, прошедшем 19 апреля 2019 года под руководством председателя совета директоров, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, решено присоединить АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), ООО "ОАК - Центр комплексирования" и АО "Новые гражданские технологии" к ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут". Далее предстоит провести соответствующие корпоративные процедуры в этих организациях.

Изготовление фюзеляжей среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300 в цеху Иркутского авиационного завода - филиала ПАО "Корпорация "Иркут". Иркутск, 26.02.2019 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Работу по формированию и дальнейшему развитию гражданского дивизиона возглавит Равиль Хакимов, назначенный, согласно принятым ранее решениям совета директоров ОАК, руководителем "Корпорации "Иркут" и компании "Гражданские самолеты Сухого".

"Реорганизация компаний-производителей гражданских самолетов, прежде всего флагманских Superjet100 и МС-21, необходима для объединения ресурсов и компетенций российских разработчиков передовой гражданской авиационной техники, ее продвижения на глобальный рынок и укрепления системы послепродажного обслуживания наших воздушных судов", - прокомментировал Денис Мантуров.

"У гражданских пассажирских самолетов свой отдельный высококонкурентный рынок, работают свои методы финансирования программ, свои цепочки поставок и международной кооперации. Поэтому рисками и развитием по каждому из этих направлений эффективнее управлять в рамках отдельной компании. В перспективе такая компания может оказаться более привлекательной и для ряда российских и международных инвесторов", - сказал президент ОАК Юрий Слюсарь.

"В ходе создания единой сильной гражданской компании, мы должны сохранить все компетенции, ценные наработки, знания, опыт и, конечно, квалифицированных сотрудников объединяющихся компаний. В конечном итоге, дивизион должен стать не только разработчиком и производителем самолетов, но и конкурентоспособным клиентоориентированным поставщиком комплекса услуг по продаже и сервисному сопровождению воздушных судов на протяжении всего их жизненного цикла", - прокомментировал Равиль Хакимов. Он особо подчеркнул, что в ходе реорганизации будет обеспечена преемственность действующих лицензий и сертификатов компаний, входящих в дивизион гражданской авиации.

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Страны
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Компании
ГСС
ИАЗ
ИРКУТ НПК
ОАК
Персоны
Мантуров Денис
Слюсарь Юрий
Проекты
МС-21
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