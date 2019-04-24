Cокращение объема производства на Казанском вертолетном заводе

Как сообщило 22 апреля 2019 года информационное агентство РБК, ПАО "Казанский вертолетный завод" в 2018 году сократило продажи, по сравнению с предыдущим годом. поставив в 2018 году только 52 вертолета. Об этом стало известно из доклада премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.

Сборка вертолетов Ми-8/17 в цеху ПАО "Казанский вертолетный завод". Казань, 2018 год (с) Александр Младенов / AERO

Завод сокращает количество реализуемых машин, начиная с 2014 года. Тогда было продано 104 вертолета, в 2015 году продажи составили 77 машин. В 2017-м было продано 65 вертолетов, 2016-м - 70 машин.

Напомним, 18 апреля на бизнес-форуме "Татарстан - Башкортостан" стало известно о планах Казанского вертолетного завода и Кумертауского авиационного производственного предприятия по совместному изготовлению агрегатов и узлов вертолетов "Ансат" и Ми-38.

В пресс-службе холдинга "Вертолеты России" пояснили, что рассматривается возможность передачи КумАПП сборки фюзеляжа вертолета "Ансат". Это позволит не строить новые цеха окончательной сборки на КВЗ и сэкономить более 1 млрд рублей. В Казань планируют передать часть работ по вертолетам Ка с Кумертауского предприятия.