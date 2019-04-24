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24.04.2019
ТАСС

Первую подлодку - носитель "Посейдонов" спустят на воду в Северодвинске

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Полигонные испытания комплекса "Посейдон"
Полигонные испытания комплекса "Посейдон".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Субмарину после спуска на воду будут достраивать на плаву

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Атомная подлодка спецназначения проекта 09852 "Белгород", которая станет первым штатным носителем необитаемых подводных аппаратов "Посейдон", будет спущена на воду во вторник на "Севмаше" в Северодвинске.

Как сообщал ранее источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, субмарину после спуска на воду будут достраивать на плаву. Испытания ядерного реактора и швартовные испытания подлодки запланированы на 2019 год. Как уточнял собеседник агентства, в следующем году пройдут заводские ходовые и государственные испытания, в конце того же года "Белгород" должен быть передан Военно-морскому флоту.

По данным другого источника ТАСС в "оборонке", новая подводная лодка сможет нести на борту шесть стратегических беспилотных аппаратов.

О планах спустить на воду первую атомную субмарину - носитель "Посейдонов" весной сообщил в послании Федеральному собранию 20 февраля 2019 года президент России Владимир Путин. Он отмечал, что сам аппарат успешно проходит испытания.

Атомная подводная лодка "Белгород" первоначально строилась по проекту 949А "Антей" (однотипный с "Курском" носитель крылатых ракет). Она была заложена на "Севмаше" 24 июля 1992 года, а 20 декабря 2012-го ее перезаложили по проекту 09852. Технические характеристики спецподлодки засекречены и на сегодняшний день неизвестны. В ноябре 2018 года в Минобороны РФ сообщили о формировании экипажа "Белгорода".

Впервые о создании подводного аппарата, получившей позднее название "Посейдон", Путин сообщил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Тогда он рассказал, что в России уже разработаны беспилотные аппараты, способные передвигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подлодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей. По словам президента, такие беспилотники могут оснащаться как обычными, так и ядерными зарядами, что позволит им поражать широкий спектр целей. Беспилотник должен получить неограниченную дальность хода и рабочую глубину более 1 км.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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