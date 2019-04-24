Цена свободы: перспективы и возможности космодрома Восточный

Почему новейший космодром России до сих пор почти не используется

В середине апреля 2019 года состоялось расширенное заседание Совета безопасности России, где шла речь о российской космонавтике. Как ее развивать и в каком направлении двигать. Естественно, среди прочего обсуждали и космодром Восточный, который, с одной стороны, уже много лет называется главным российским космическим объектом, а с другой — объем пусков, выполняемых с него, очень мал. Первый запуск состоялся в конце апреля 2016 года, и с тех пор было сделано лишь четыре пуска — три успешных и один неудачный. Почему до сих пор Восточный не используется на полную и когда эта ситуация может измениться? "Известия" разбирались в проблеме.

В интересах безопасности

Зачем Россия строит космодром на Дальнем Востоке — особым секретом не является. Это делается во многом в интересах государственной безопасности. Увы, мы живем в постоянно меняющемся мире, и хотя в настоящее время Казахстан наш друг и союзник, а арендовать построенный в советские времена Байконур удобнее всего, политическая ситуация может поменяться в любой момент.

Мы уже проходили подобную ситуацию на примере "Морского старта", когда в один момент кооперация с Украиной прекратилась и покупать ракеты-носители "Зенит" оказалось просто не у кого. Исключительно по политическим причинам проект морского космодрома оказался на грани закрытия, оставшись без ракет.

Чтобы подобная ситуация не произошла с Байконуром, оставив Россию без гражданского космодрома, было начато строительство Восточного. И сейчас, говоря о строительстве второй очереди на Восточном, президент России Владимир Путин прежде всего имел в виду именно безопасность.

Президент РФ Владимир Путин проводит расширенное заседание с постоянными членами Совета безопасности РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

"Хочу вновь подчеркнуть: мы должны располагать независимым доступом в космос с российской территории, и уже в ближайшей перспективе пусковые нагрузки на космодром Восточный должны возрасти. Кроме того, необходимо завершить создание на базе российских космодромов комплексов для новейших ракет-носителей, в том числе для "Ангары-А5" и "Ангары-А5М", а также продолжить развитие орбитальных группировок космических аппаратов всех назначений. Напомню, первый пуск данной ракеты с космодрома Восточный запланирован на 2021 год, а "Ангара-А5М" должна полететь с космодрома в 2025 году", — сказал президент России.

Дитя компромиссов

Но, может быть, имеет смысл вообще отказаться от Байконура и перенести все российские пуски на Восточный? Увы, в обозримой перспективе это нереально. Есть одно очень серьезное отличие — в ближайшие годы с Восточного нельзя будет совершать пилотируемые космические запуски. То есть отправить космонавтов к Международной космической станции получится только с Байконура, и тому есть несколько причин.

Во-первых, на Байконуре есть специальная башня для обслуживания пилотируемых запусков, а на Восточном ее нет. Изначально предполагалось ее строительство, но потом решили делать в более простом и дешевом варианте. Поэтому если вдруг и случится внезапный "развод" с Казахстаном, России потребуется достаточно значительное время для того, чтобы восстановить пилотируемые полеты. Недавно Дмитрий Рогозин заявил, что на такую доработку "понадобится 1,5 года от принятия решения и примерно 6,5 млрд рублей". Скорее всего, это очень оптимистичный прогноз. Помимо доработки башни обслуживания, придется позаботиться и о безопасности полетов по всей траектории запуска. А она пролегает не только над на Хабаровским краем, но и над Охотским морем и Тихим океаном.

Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин выступает на научно-практической конференции Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

А значит, потребуются вертолеты и суда ПСС, способные в случае непредвиденной ситуации в кратчайшие сроки найти и спасти экипаж. На Байконуре такие ситуации уже многократно опробованы. Например, во время аварийного запуска "Союза МС-10" экипаж, приземлившийся возле казахстанского города Жезказган, примерно в 400 км от места старта, был спасен в самые кратчайшие сроки. Отработка таких ситуаций, создание специально оборудованных судов и вертолетного парка могут занять срок больше обозначенных полутора лет и привести к дополнительным расходам.

В итоге пока что Восточный может заменить Байконур только в вопросе беспилотных запусков, да и то с ограниченной эффективностью.

Всё дело в географическом расположении, "Байконур" южнее, а значит, запуски оттуда более эффективны за счет скорости вращения Земли.

Большие планы

Помимо площадки для беспилотных запусков средних ракет-носителей "Союз", в настоящее время на Восточном строится стартовый стол для тяжелой перспективной ракеты "Ангара". Именно о ней говорит президент, указывая на то, что первый запуск должен быть сделан в 2021 году. Вообще в России уже есть один стартовый стол для "Ангары", расположенный на военном космодроме в Плесецке. Но, увы, с коммерческой точки зрения военный космодром расположен слишком далеко на север. С него можно проводить испытания "Ангары", но пытаться запускать коммерческие миссии в нынешнем варианте (с "Бризом-М") без использования криогенного разгонного блока будет малоэффективно. Таким образом, для "Ангары" Восточный становится практически единственной гарантией полноценного коммерческого использования.

Вывоз ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником связи Intelsat-22 на стартовый комплекс космодрома Байконур Источник изображения: Фото: РИА Новости/Олег Урусов

Он и должен стать в перспективе основной площадкой для нее — после ухода на пенсию "Протона". Одно время говорилось о том, что "Ангару" можно использовать для запуска пилотируемых миссий при помощи корабля "Федерация", но впоследствии от этой идеи отказались, и пока в обозримом будущем "Ангара" будет использоваться исключительно как грузовая ракета.

Как следствие, получается, что одним стартовым столом не обойтись и строить его еще где-то, кроме Восточного, не получится.

А раз выбор был сделан в пользу "Ангары", не создавать новую пусковую площадку под пилотируемые пуски просто нельзя. Во многом с расчетом на Восточный ГКНПЦ имени Хруничева перенес основное производство ракет-носителей "Ангара" из Москвы в Омск. Предполагается, что это поможет сократить время на доставку ракеты из цеха к космодрому. Однако насколько это будет оправданно при сохранении нынешнего очень небольшого количества запусков тяжелых ракет-носителей, пока непонятно.

Макет космодрома Восточный на стенде государственной корпорации "Роскосмос" в "ЭкспоФоруме" перед открытием XX Санкт-Петербургского международного экономического форума Источник изображения: Фото: РИА Новости/Игорь Руссак

Отдельно стоит сказать о сроках первого запуска. В конце 2018 года официальные источники "Роскосмоса" сообщали о переносе первого запуска на 2022 год. Сейчас же президент вновь назвал 2021 год. Скорее всего, это явный сигнал руководству "Роскосмоса" о необходимости ускорить процесс создания пусковой площадки для "Ангары", но пока неясно, за счет чего это будет реализовано. В современной российской космической истории случаи, когда получалось сделать требуемое раньше срока, более чем редки.

С надеждой на сверхтяж

Последней, третьей, очередью строительства на Восточном должна стать площадка для запуска планируемой российской сверхтяжелой ракеты "Енисей". Предполагается, что она будет создана по блочной технологии на основе перспективных ракет-носителей "Иртыш" (ранее — "Союз-5"). Основной площадкой для "Иртыша" станет стартовый комплекс Байтерек, который построят на Байконуре, совместно с Казахстаном, а вот для сверхтяжелой ракеты стартовая площадка будет построена именно на Восточном.

Стартовый комплекс космодрома Восточный в Амурской области Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Первый же пуск предполагается осуществить в 2027 году. Однако из нынешнего 2019 года запуск российской сверхтяжелой ракеты со свежепостроенной площадки выглядит достаточно отдаленной перспективой, особенно если учитывать, как часто меняются планы в отрасли.

Однако если верить в лучшее, то к 2027 году космодром Восточный будет иметь три действующие стартовые площадки, чтобы запустить практически любой космический аппарат, кроме пилотируемых.

Понятно, что в настоящее время вся система российской наземной космической инфраструктуры выглядит как результат множества компромиссов. Но, увы, в момент выбора места для основного советского космодрома никто не мог и подумать, что ситуация изменится настолько сильно. Сейчас же приходится тратить дополнительные силы и средства на обеспечение безопасности и независимости космической инфраструктуры, и ничего с этим не поделать.

Михаил Котов