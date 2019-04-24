В случае агрессии США Иран незамедлительно перекроет Ормузский пролив
Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири предупредил Соединённые Штаты и их союзников в регионе о последствиях перекрытия выхода иранской нефти через Ормузский пролив - стратегическую мировую артерию в зоне Персидского залива.
По словам иранского военачальника, в ответ на подобные попытки Тегеран незамедлительно сам заблокирует Ормузский залив, не позволяя другим странам региона транспортировать нефть на внешние рынки, передаёт новостное агентство Mehr.
Выступая на арабоязычном иранском телеканале Al-Alam, командующий ВМС КСИР заявил, что враждебность США по отношению к Ирану является результатом полной поддержки нынешней американской администрацией "израильского режима".
"Если интересам Ирана в Ормузском проливе, который по международно-правовым нормам является международным водным путём, будет нанесён ущерб, мы закроем водную артерию, - предупредил контр-адмирал. - В случае какой-либо угрозы мы не колеблясь защитим наши территориальные воды".
Алиреза Тангсири охарактеризовал присутствие иностранных войск в зоне Персидского залива как дестабилизирующий фактор, добавив, что действия внешних региону сил приведут к разрушению региональной безопасности. Командующий ВМС КСИР также отметил, что военно-морские силы Ирана и в целом вооружённые силы страны имеют прочные связи и поддерживают постоянный контакт с двумя странами в Персидском заливе - Оманом и Катаром.
Как сообщало EADaily, США со 2 мая отменяют временные разрешения на импорт нефти и газового конденсата из Ирана для стран, в отношении которых эти разрешения действовали с осени прошлого года (Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Турция, Греция, Италия). Как заявил госсекретарь Майк Помпео, цель Соединённых Штатов - свести импорт иранской нефти к нулю.
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В воскресенье, 21 апреля, государственные иранские СМИ сообщили о назначении на пост командира подразделения внутренней безопасности Корпуса стражей Исламской революции бригадного генерала Фатхуллы Джумейри, который заменил бригадного генерала Али Насири. Никакой дополнительной информации о причинах данной перестановки опубликовано не было.
Подразделение внутренней безопасности КСИР отвечает за обеспечение личной безопасности военных и гражданских высокопоставленных лиц, охрану стратегических объектов и контрразведку, фактически являясь аналогом израильской общей службы безопасности ШАБАК.
Спустя двое суток базирующийся в США Центр исследований преступлений режима Исламской республики Иран сообщил, что генерал Насири бежал из Ирана и попросил политического убежища в посольстве США в одной из стран Персидского залива.
Бегству Насири предшествовал его открытый конфликт с Хуссейном Таебом, представителем верховного аятоллы Али Хаменеи в командовании КСИР.
Согласно сообщению, беглый генерал доставил в посольство США секретные документы, касающиеся иранских ядерной и ракетной программ, а также поездок сотрудников иранских спецслужб за границу под дипломатическим прикрытием.
Первая публикация, касающаяся бегства Насири, появилась на ливанском сайте "аль-Маядин", ассоциированном с террористической организацией "Хизбалла", еще 13 апреля, через два дня после того, как генерал не явился на место службы. Однако всего через полчаса публикация была удалена.
Сообщается, что ответственным за расследование обстоятельств бегства Насири был назначен ветеран КСИР Вахид Хаганян, являющийся доверенным лицом иранского лидера.
http://www.newsru.co.il/mideast/24apr2019/iran304.html