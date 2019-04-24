В случае агрессии США Иран незамедлительно перекроет Ормузский пролив

Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири предупредил Соединённые Штаты и их союзников в регионе о последствиях перекрытия выхода иранской нефти через Ормузский пролив - стратегическую мировую артерию в зоне Персидского залива.

По словам иранского военачальника, в ответ на подобные попытки Тегеран незамедлительно сам заблокирует Ормузский залив, не позволяя другим странам региона транспортировать нефть на внешние рынки, передаёт новостное агентство Mehr.

Выступая на арабоязычном иранском телеканале Al-Alam, командующий ВМС КСИР заявил, что враждебность США по отношению к Ирану является результатом полной поддержки нынешней американской администрацией "израильского режима".

"Если интересам Ирана в Ормузском проливе, который по международно-правовым нормам является международным водным путём, будет нанесён ущерб, мы закроем водную артерию, - предупредил контр-адмирал. - В случае какой-либо угрозы мы не колеблясь защитим наши территориальные воды".

Алиреза Тангсири охарактеризовал присутствие иностранных войск в зоне Персидского залива как дестабилизирующий фактор, добавив, что действия внешних региону сил приведут к разрушению региональной безопасности. Командующий ВМС КСИР также отметил, что военно-морские силы Ирана и в целом вооружённые силы страны имеют прочные связи и поддерживают постоянный контакт с двумя странами в Персидском заливе - Оманом и Катаром.

Как сообщало EADaily, США со 2 мая отменяют временные разрешения на импорт нефти и газового конденсата из Ирана для стран, в отношении которых эти разрешения действовали с осени прошлого года (Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Турция, Греция, Италия). Как заявил госсекретарь Майк Помпео, цель Соединённых Штатов - свести импорт иранской нефти к нулю.