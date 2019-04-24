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24.04.2019
Военно-промышленный курьер

Китай вступился за Сталина

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Источник изображения: Фото: google.ru

Западу предложено закрыть окна Овертона

Китайская делегация заблокировала в ООН проект резолюции Генассамблеи "Об осуждении сталинских репрессий и принятии мер по увековечению памяти их жертв". Пекин продолжает отстаивать на международном уровне память о вожде народов.

Антисоветский документ вынесли на обсуждение представители США, Германии, Канады и некоторых восточноевропейских стран. Россия заняла нейтральную позицию, с осуждением не выступила и от голосования воздержалась...

Главный тезис проекта заключался в том, что "репрессии 30-х годов и позже в сталинский период должны получить однозначное осуждение со стороны стран, пострадавших от деятельности Сталина, и со стороны других государств". Но делегация КНР использовала право вето.

Заслуживает внимания не защитная, а именно наступательная аргументация главы китайской делегации Чжан Юна: "Подобные клеветнические резолюции не выйдут от имени ООН, пока КНР занимает свое кресло (в Совете безопасности.А. Ч.). Возможно, невиновные и пострадали в те годы, но была поставлена задача очистить страну от скверны и задача эта выполнялась. У нас в Китае есть поговорка: о лесорубе судят не по числу щепок, упавших к его ногам, а по числу сваленных деревьев. Иосиф Виссарионович Сталин был хорошим лесорубом, который боролся с врагами советского трудового народа и достиг в этом больших успехов. Именно это главное, а не число отлетевших при этом щепок". "Запад пытается оправдать своим мнимым гуманизмом еще одну попытку лягнуть мертвого льва", – пригвоздил составителей резолюции китайский дипломат.

“ Своим мнимым гуманизмом Запад пытается оправдать еще одну попытку лягнуть мертвого льва ”

Далее последовала прямая отповедь. "Очерняя нашу (именно так!А. Ч.) историю, западные страны открывают окна Овертона, через которые пытаются приучить нас к лживым и разрушительным ценностям – культу денег и вещей, космополитизму, безнравственности, правам человека, развращению и примитивизации. Человечество уже проиграло кукловодам мирового капитала один сокрушительный бой (имеется в виду распад Советского Союза.А. Ч.), но исход всего сражения по-прежнему зависит от нас", – заявил Юн. То есть для китайских руководителей, КНР остается продолжателем дела сталинского СССР в борьбе с империализмом. Затеянную Хрущевым и его приспешниками переоценку жизни и деятельности Сталина в Китае не приемлют. И это вовсе не идолопоклонство, как пытаются изобразить многие западные политологи и часть отечественных. В китайском руководстве считают, что имя и деятельность Сталина, уроки руководимого им СССР неотделимы от всемирной борьбы с империализмом и колониализмом за международное политико-экономическое равноправие, за национально-государственный суверенитет. А работы Сталина, прежде всего труд "Экономические проблемы социализма в СССР", опубликованный в 1952 году, многие его выступления, особенно последнее на XIX съезде КПСС, и поныне считаются в КНР одной из теоретических основ (по официальной терминологии Пекина) строительства социализма с китайской спецификой ("Страна невыученных законов").

Более того, ЦК КПК, Институты истории КПК и по изучению и переводу произведений Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина продолжают поиск подлинников неизвестных работ, выступлений, переписки этих деятелей. Усилиями названных учреждений, как отмечала газета "Жэньминь жибао", в Пекине в 2011 году открыта постоянная выставка истории распространения и изучения марксизма в Китае.

Относительно социализма с китайской спецификой: в КНР общеизвестно поручение Сталина, данное за неделю до "официальной" кончины вождя Дмитрию Чеснокову (1910–1973), члену президиума ЦК КПСС, главному редактору журналов "Коммунист" и "Вопросы философии": "Мы должны в самое ближайшее время заняться вопросами дальнейшего развития теории. Мы можем что-то напутать в хозяйстве, но так или иначе выправим положение. Если же напутаем в теории, то загубим все дело. Без теории нам смерть". В СССР Чесноков был смещен со всех должностей уже 14 марта 1953 года. В КНР завет Сталина получил теоретическое и практическое воплощение.


Алексей Чичкин, кандидат экономических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 15 (778) за 23 апреля 2019 года

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Канада
Китай
Россия
США
Компании
ООН
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6 комментариев
№1
24.04.2019 08:52
Вот так, китайцы разбираются в нашей истории лучше, чем нейтральная илита. Молчать, когда потомки зигующей Европы очерняют твою историю, это предательство. Хотя бы выложили в Совбезе фотки зигующей сборной Англии в Германии и видео зигующей королевской семьи с нынешней Лизой II и предложили осудить их тоже. Пидарасы и это не ругательство, а диагноз.
+4
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№2
24.04.2019 09:09
Да , очень странная позиции занятая руководителями России, ведь этот нейтралитет был санкционирован на самом верху, получается страус затолкавший голову в песок. Да все вы сидящие там на верху мизинца его не стоите и не сделали для НАРОДА и СТРАНЫ столько, сколько этот ЧЕЛОВЕК, ГЛЫБА. Спасибо и СЛАВА КИТАЙСКИМ ТОВАРИЩАМ, проявившим принципиальность в данном вопросе. Вот почему у Китая рост ВВП в год 7%, а нынешние руководители России еле преодолели 1%. Стыдно всё это и гадко, не зря 70 % НАСЕЛЕНИЯ симпатизируют СТАЛИНУ.
+3
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№3
24.04.2019 11:50
Статья вызвала гордость за китайцев и разочарование  нашей позицией. Но.... , потом решил ознакомиться с проектом резолюции ... и обнаружил, что кроме клонов данной статьи по этому вопросу в иннете больше ничего нет. Странная статья. И нигде нет ссылки на первоисточник.
Написал запрос в Синьхуа – государственное информационное агентство Китая. Жду ответ...
Меня начинают терзать смутные сомнения в правдивости данной статьи.
0
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№4
24.04.2019 12:18
Фейк.
+1
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№5
24.04.2019 15:57
Фейк? Всё равно смешно)
Довольно реалистичная картина:
Цитата, q
Россия заняла нейтральную позицию, с осуждением не выступила и от голосования воздержалась...
Бу-га-га)
0
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№6
24.04.2019 17:22
чего-то не нашел в программе текущей Ассамблеи такого документа.

73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

если фейк, то смысл этого наброса?
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