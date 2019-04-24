Китай вступился за Сталина

Западу предложено закрыть окна Овертона

Китайская делегация заблокировала в ООН проект резолюции Генассамблеи "Об осуждении сталинских репрессий и принятии мер по увековечению памяти их жертв". Пекин продолжает отстаивать на международном уровне память о вожде народов.

Антисоветский документ вынесли на обсуждение представители США, Германии, Канады и некоторых восточноевропейских стран. Россия заняла нейтральную позицию, с осуждением не выступила и от голосования воздержалась...

Главный тезис проекта заключался в том, что "репрессии 30-х годов и позже в сталинский период должны получить однозначное осуждение со стороны стран, пострадавших от деятельности Сталина, и со стороны других государств". Но делегация КНР использовала право вето.

Заслуживает внимания не защитная, а именно наступательная аргументация главы китайской делегации Чжан Юна: "Подобные клеветнические резолюции не выйдут от имени ООН, пока КНР занимает свое кресло (в Совете безопасности. – А. Ч.). Возможно, невиновные и пострадали в те годы, но была поставлена задача очистить страну от скверны и задача эта выполнялась. У нас в Китае есть поговорка: о лесорубе судят не по числу щепок, упавших к его ногам, а по числу сваленных деревьев. Иосиф Виссарионович Сталин был хорошим лесорубом, который боролся с врагами советского трудового народа и достиг в этом больших успехов. Именно это главное, а не число отлетевших при этом щепок". "Запад пытается оправдать своим мнимым гуманизмом еще одну попытку лягнуть мертвого льва", – пригвоздил составителей резолюции китайский дипломат.

“ Своим мнимым гуманизмом Запад пытается оправдать еще одну попытку лягнуть мертвого льва ”

Далее последовала прямая отповедь. "Очерняя нашу (именно так! – А. Ч.) историю, западные страны открывают окна Овертона, через которые пытаются приучить нас к лживым и разрушительным ценностям – культу денег и вещей, космополитизму, безнравственности, правам человека, развращению и примитивизации. Человечество уже проиграло кукловодам мирового капитала один сокрушительный бой (имеется в виду распад Советского Союза. – А. Ч.), но исход всего сражения по-прежнему зависит от нас", – заявил Юн. То есть для китайских руководителей, КНР остается продолжателем дела сталинского СССР в борьбе с империализмом. Затеянную Хрущевым и его приспешниками переоценку жизни и деятельности Сталина в Китае не приемлют. И это вовсе не идолопоклонство, как пытаются изобразить многие западные политологи и часть отечественных. В китайском руководстве считают, что имя и деятельность Сталина, уроки руководимого им СССР неотделимы от всемирной борьбы с империализмом и колониализмом за международное политико-экономическое равноправие, за национально-государственный суверенитет. А работы Сталина, прежде всего труд "Экономические проблемы социализма в СССР", опубликованный в 1952 году, многие его выступления, особенно последнее на XIX съезде КПСС, и поныне считаются в КНР одной из теоретических основ (по официальной терминологии Пекина) строительства социализма с китайской спецификой ("Страна невыученных законов").

Более того, ЦК КПК, Институты истории КПК и по изучению и переводу произведений Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина продолжают поиск подлинников неизвестных работ, выступлений, переписки этих деятелей. Усилиями названных учреждений, как отмечала газета "Жэньминь жибао", в Пекине в 2011 году открыта постоянная выставка истории распространения и изучения марксизма в Китае.

Относительно социализма с китайской спецификой: в КНР общеизвестно поручение Сталина, данное за неделю до "официальной" кончины вождя Дмитрию Чеснокову (1910–1973), члену президиума ЦК КПСС, главному редактору журналов "Коммунист" и "Вопросы философии": "Мы должны в самое ближайшее время заняться вопросами дальнейшего развития теории. Мы можем что-то напутать в хозяйстве, но так или иначе выправим положение. Если же напутаем в теории, то загубим все дело. Без теории нам смерть". В СССР Чесноков был смещен со всех должностей уже 14 марта 1953 года. В КНР завет Сталина получил теоретическое и практическое воплощение.

Алексей Чичкин, кандидат экономических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 15 (778) за 23 апреля 2019 года