Мадуро на роль Каддафи

Вариантов наказать мятежную Венесуэлу много, и Вашингтон готов попробовать все

Для Венесуэлы написан сирийско-ливийский сценарий, включающий ее расчленение. Это уже не скрывается в США и примкнувших к ним Бразилии с Колумбией, готовых инициировать вторжение в страну и отделение от нее регионов.

Такие планы все более широко обсуждаются в информированных зарубежных СМИ. Так, The American Spectator 8 апреля впрямую заявляет: "Венесуэла – следующая Сирия". И далее: "Единственное, что удерживает страну от распада, – это армия Мадуро. Военное вмешательство США требуется безотлагательно, время не на нашей стороне". Напряженность на границах Венесуэлы с враждебными соседями нарастает. Число погибших и пропавших без вести из-за вооруженных инцидентов с Бразилией, по оценкам обеих сторон, за февраль-март превысило 90 человек.

Испанская Rebelion 11 апреля излагает подробности "балканизации" Венесуэлы, что отнюдь не опровергается авторами такого плана: "Майкл Помпео обсуждает в Бразилии, Чили, Колумбии поддержку политики США по расчленению Венесуэлы". Если подробнее: "Вначале была попытка создания так называемой освобожденной зоны на южной границе в штате Тачира, граничащем с Колумбией, через который 23 февраля хотели ввезти американскую "гуманитарную помощь" в Венесуэлу, о чем она не просила. Этакий троянский конь возможного вторжения, где колумбийцы сыграли бы основную роль". Не случилось. Но создаются условия, чтобы превратить другой пограничный с Колумбией венесуэльский штат Сулия в несостоявшееся государство, "ничейную землю". США хотят создать там условия для многонациональной военной интервенции "гуманитарного характера". Чтобы после установления военного контроля над штатом провозгласить там какую-нибудь "Свободную республику Венесуэла" и сформировать нужное правительство.

“ Лондон не хочет подчинять "Карибский союз" венесуэльским интересам Вашингтона ”

Издание поясняет также: "По мнению Вашингтона, проще овладеть пока штатом Сулия и осуществить его военную оккупацию. А потом то же самое сделать в масштабах всей страны. Ведь Сулия – преимущественно нефтеносный район, граничащий с Колумбией, что придает ему важное геостратегическое значение".

Утверждается: "Сегодня они пытаются расчленить Тачиру и Сулию в Венесуэле, чтобы создать новое квазигосударство". Это похоже на сценарий начала ХХ века, о чем сказано и в Rebelion: "В 1903 году США нарочно вычленили территорию Панамы из состава Колумбии, чтобы создать новую страну вокруг канала. Такие сценарии всегда интересны для США". Возможно, к такому варианту подталкивает и фактический выход в апреле англоязычного блока "Карибский союз" (КАРИКОМ) из нефтеэкспортной блокады Венесуэлы. Агентства США все чаще сообщают о транзите венесуэльских нефти и продуктов из нее через "карикомовские" Тринидад и Тобаго, Барбадос, Сент-Люсию. Характерно заявление премьера Тринидада и Тобаго Кейт Роули: "Мы уверены, что все стороны в Венесуэле должны объединиться и взять на себя ответственность за ситуацию в стране. Будущее венесуэльского народа не может быть навязано другими". Поскольку все страны КАРИКОМ входят в Британское Содружество и главами многих из них остаются назначаемые метрополией губернаторы, Лондон, похоже, не стремится подчинять "Карибский союз" венесуэльским интересам Вашингтона.

Бразилия, собираясь на войну, претендует на юго-восточный и особенно на южный регионы соседнего государства. В их недрах крупные запасы драгметаллов, алмазов, урана плюс еще и колоссальные запасы неосвоенной гидроэнергии. Оккупировать юг Венесуэлы тем проще, что он глубоко вклинивается в территорию Бразилии.

Там еще в 60-х годах были разработаны проекты экстерриториальных портов на тихоокеанском побережье (в Перу) и на карибском (в Венесуэле). И соответственно автобанов и железных дорог к этим портам. Но переговоры с Лимой и Каракасом тогда ни к чему не привели.

К проектам раздела Венесуэлы привлекается и Колумбия, в свете ее давних притязаний на близлежащие острова и ряд районов нефтеносного приграничья.

Председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич уверен: "Вполне реален сценарий с расчленением Венесуэлы. Достаточно "отжать" у нее нефтеносные территории. Скажем, их передадут Гуайдо. А та часть страны, которая будет сопротивляться, останется за Мадуро. Или как-то иначе. По сути там хотят разыграть ливийский сценарий".

Продолжение темы – "Венесуэле грозит окружение".

Алексей Балиев, политолог

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 15 (778) за 23 апреля 2019 года