Еще один новый МиГ-35УБ

Появилась фотография поднятого в воздух на аэродроме Луховицкого авиационного завода (ЛАЗ) имени П.А. Воронина - филиала АО "РСК "МиГ" нового построенного там для Министерства обороны России двухместного учебно-боевого истребителя МиГ-35УБ с бортовым номером "11 синий". Самолет несет надпись "ВКС России". Предположительно, это первый из двух дополнительных предсерийных самолетов МиГ-35УБ и МиГ-35 для проведения Государственных испытаний, контракт на которые был заключен Министерством обороны России в феврале 2017 года.

Новый построенный на Луховицком авиационном заводе (ЛАЗ) имени П.А. Воронина - филиале АО "РСК "МиГ" для Министерства обороны России двухместный учебно-боевой истребитель МиГ-35УБ (бортовой номер "11 синий"). Луховицы (Московская область), 21.04.2019 (с) Алексей Карпулёв / russianplanes.net ( ссылка )

Напомним, что в конце 2016 года АО "РСК "МиГ" на ЛАЗ в подмосковных Луховицах (бывший Производственный комплекс № 1) завершило постройку двух первых опытных ("предсерийных") образцов истребителя МиГ-35 по контракту на проведение соответствующего ОКР с ВКС России. Первый построенный одноместный самолет МиГ-35 (9-41СР, бортовой номер "702 синий") совершил первый полет в Луховицах 24 ноября 2016 года, а двухместный МиГ-35УБ (9-47СР, бортовой номер "712 синий") - 1 декабря 2016 года. О начале официальных заводских испытаний обеих самолетов было объявлено в ходе презентации 26 января 2017 года, они велись до декабря 2017 года.

В феврале 2017 года было объявлено о подписании Министерством обороны России контракта еще на два опытных ("предсерийных") образца истребителя МиГ-35 для их подключения к расширенной программе Государственных испытаний. Первоначально заявлялось о планах завершения Государственных испытаний истребителя МиГ-35 к середине 2018 года, однако, реально Государственные испытания с участием двух опытных образцов постройки 2016 года были начаты только в мае 2018 года. Сроком завершения Государственных испытаний типа сейчас называется конец 2019 года.

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" 22 августа 2018 года Министерство обороны России подписало с АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, в состав которого входит АО "РСК "МиГ") контракт на поставку первых шести серийных истребителей МиГ-35С и МиГ-35УБ. Срок исполнения контракта с 2018 по 2023 годы, сообщалось, что первый самолет по нему будет сдан в конце 2019 года.

Известно, что по Государственной программе вооружений на 2011-2020 годы предполагалась закупка для ВВС (ВКС) России 37 серийных истребителей МиГ-35С стоимостью около 37 млрд рублей. С 2013 года плановые сроки подписания соответствующего контракта неоднократно переносились, а количество планируемых к закупке истребителей МиГ-35 к началу 2017 года сократилось до 24 машин. По известным данным, в утвержденную Государственную программу вооружений на 2018-2027 годы внесена закупка именно 24 серийных истребителей МиГ-35С и МиГ-35УБ, из которых по контракту 2018 года пока что заказаны только первые шесть.