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24.04.2019
Российская газета

Как поисковые службы ВМФ осваивают новую технику

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Спасательный аппарат "Бестер-1" имеет рабочую глубину погружения 700 метров.
Спасательный аппарат "Бестер-1" имеет рабочую глубину погружения 700 метров.
Источник изображения: РИА Новости

В заливе Петра Великого у берегов Приморья экипаж спасательного судна Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" отработал эвакуацию команды дизельной субмарины, лежащей на глубине 70 метров. Хотя операция была учебной, морякам пришлось потрудиться, ведь при ликвидации последствий "аварии" они задействовали весь свой арсенал, в том числе специальные глубоководные аппараты.

"После прибытия судов в район проведения поисково-спасательной операции подводную лодку обнаружили технические средства. Ее предварительно осмотрели с помощью рабочего необитаемого глубоководного аппарата "Пантера плюс", - рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе Тихоокеанского флота.

После этого на воду спустили спасательный глубоководный аппарат АС-40 проекта 18271. Морякам он больше известен как "Бестер-1". Его экипаж подошел к "затонувшей" субмарине и пристыковался к ее комингс-площадке. Были выполнены необходимые манипуляции, и несколько подводников переправились на борт спасательного аппарата. Последовала его расстыковка и всплытие. А уже на борту "Игоря Белоусова" врачи, как положено, оказали "спасенным" первую медицинскую помощь.

Напомним, что необитаемый глубоководный аппарат "Пантера плюс" наши флотские спасатели в декабре 2017 года использовали для поиска в Атлантике аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан". Учитывая немалые глубины в районах ее возможной пропажи, найти затонувшую субмарину было реально лишь с помощью уникальной техники.

"Пантера плюс", работающая на глубинах до тысячи метров и управляемая оператором со спасательного судна, как раз подходила на эту роль. Помимо прочего аппарат был оснащен двумя гидравлическими манипуляторами, видеокамерой заднего обзора, а также двумя телекамерами. За океан на военном транспортнике Ан-124 "Руслан" тогда доставили не только группу специалистов 328-го экспедиционного поисково-спасательного отряда ВМФ России во главе с капитаном 1 ранга Сергеем Башмаковым, но и телеуправляемый глубоководный аппарат "Пантера плюс". В район поисковой операции также отправили океанографическое исследовательское судно "Янтарь" ВМФ России.

Надо сказать, что трагедии в море, в том числе гибель подлодки "Курск", заставили флотское командование серьезно пересмотреть всю систему организации поисковых и аварийно-спасательных операций.

Изменения коснулись не только структуры профильной Службы ВМФ, но и технического обеспечения ее подразделений.

Так, несколько лет назад в Севастополе на базе водолазной школы Черноморского флота создали учебный центр подготовки военных спасателей и водолазов. Кроме того, в Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С. Нахимова открыли направление водолазных специалистов.

Там, где нельзя привлечь к работе военных водолазов, в перспективе станут трудиться роботы, процесс их создания по заказу ВМФ идет полным ходом

Одновременно велись испытания новейшего по тем временам подводного аппарата "Бестер-1" и спасательного судна "Игорь Белоусов". Между прочим, по своим характеристикам "Бестер-1" превосходит зарубежные аналоги и может работать с водолазами при выполнении широкого спектра спасательных задач.

Этот уникальный аппарат имеет рабочую глубину погружения 700 метров. В числе его особенностей - точность позиционирования и навигации на глубине, а также наличие единой автоматизированной системы управления.

Но самое главное, что российская оборонка научилась создавать отечественное высококачественное спасательное оборудование. Скажем, используемое в ВМФ водолазное снаряжение СВУ-5, по оценке экспертов, не уступает мировым образцам. Там, где нельзя привлечь к работе водолазов, в перспективе станут трудиться роботы, процесс их создания по заказу ВМФ идет полным ходом.

Вообще внедрение новой и модернизация имеющейся глубоководной техники и оборудования для спасателей ВМФ имеет хорошую динамику.

Для примера: после серьезной доработки подводный аппарат АС-30 стал использоваться военными моряками на глубинах до 1000 метров. Этой техникой в том числе оснастили службы поисковых и аварийно-спасательных работ Тихоокеанского флота.

Была проведена модернизация и спасательных подводных аппаратов АС-26 и АС-34 для Северного флота. Параллельно программу доработки прошли их суда-носители.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Аргентина
Россия
Продукция
22010 Крюйс
Ан-124
Игорь Белоусов
Пётр Великий
СВУ-5
Проекты
1855 Приз
Военные учения
Медицина
Робот
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