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23.04.2019
Военно-промышленный курьер

Международная космическая станция подверглась заражению

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Источник изображения: vpk-news.ru

На МКС нашли стафилококк, энтеро- и метилобактерии. Они могут вызвать кожные заболевания, наносить вред носоглотке и желудочно-кишечному тракту человека. "Диагноз" опубликован в журнале Microbiome.

Потенциально опасные микробы обнаружили на поверхности смотрового окна, на площадке для физических упражнений и обеденном столе, в туалете и спальных помещениях. Однако, как сообщает New Scientist, облучение ультрафиолетом поможет устранить угрозу здоровью космонавтов и астронавтов. Такое решение предложила одна из частных американских компаний. Она создаст роботизированное очистное устройство, способное работать при нулевой гравитации и добираться до самых труднодоступных мест на МКС.

"Ультрафиолетовая дезинфекция снижает частоту внутрибольничных инфекций, поэтому мы рассчитываем повторить эти результаты в космосе", – рассказали журналу представители фирмы.

 

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США
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