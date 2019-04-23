Войти
23.04.2019
Российская газета

База Тартус в Сирии будет принимать гражданские суда

269
0
+2
Tartus
Российский моряк в сирийском порту Тартус. Источник: www.mk.ru.

Сирийский Тартус скоро будет не только единственной российской военно-морской базой за рубежом, но и обретет статус экономической зоны. Соглашение о том, что этот второй по величине порт в Сирии передадут в аренду на 49 лет российским компаниям, будет подписано буквально на днях.

Вопрос о расширении деятельности порта был одним из основных на встрече российского вице-премьера Юрия Борисова и президента Сирии Башара Асада в Дамаске.

"Ключевой вопрос, который должен дать положительную динамику, - это вопросы по использованию порта Тартус. Поездка закрепила все эти договоренности. Мы очень хорошо продвинулись в этом вопросе и надеемся, что в течение недели контракт будет подписан, и на 49 лет порт Тартус перейдет в эксплуатацию российского бизнеса", - подчеркнул Борисов. Он отметил, что решение о передаче сирийского порта в аренду России было принято на заседании межправительственной комиссии и такое соглашение серьезно повлияет на товарооборот между РФ и Сирией. "Я надеюсь, что это будет играть в пользу в первую очередь сирийской экономики", - сказал вице-премьер.

Соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ было подписано в 2017 году. Почти сразу же Минобороны России приняло решение о расширении базы и улучшении ее инфраструктуры. Как ранее заявлял представитель минобороны, на эти цели потребуется 3,2 млрд рублей ежегодно.

Порт в Тартусе является вторым по величине в Сирии после Латакийского и в настоящее время не используется в качестве гражданского объекта. Помимо кораблей ВМФ там базируются сирийские военно-морские силы. Как сообщил "РГ" источник, владеющий ситуацией, сейчас в Тартусе идет стройка. "Ведется дооборудование и развитие инфраструктуры базы, порт готовят к принятию кораблей и судов, акцент делается на дооборудовании пирсовой зоны". В целом, по словам источника, постепенно Тартус вполне сможет одновременно принимать как боевые корабли, так и гражданские суда. По всей вероятности, Тартус будет использоваться как перевалочный хаб для поставок в Сирию российской нефти, продовольствия и стройматериалов. До начала конфликта Сирия обеспечивала себя нефтепродуктами. Однако с началом войны сирийское правительство утратило контроль над основными месторождениями углеводородов и периодически в стране ощущается дефицит топлива. В целом у российского бизнеса довольно большие планы по развитию Тартуса. Так, в конце 2018 года сирийский представитель рассказывал, что несколько российских компаний планируют построить в Тартусе аэропорт.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Башар Асад
Борисов Юрий
Похожие новости
25.05.2017
Экипировка "Ратник" прошла испытания в Сирии
22.12.2016
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
15.12.2016
Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности
15.08.2016
Российские летчики отмечают День ВВС
07.04.2016
Минобороны учтет опыт военных действий в Сирии в новой госпрограмме вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.04 08:14
  • 226
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 23.04 07:09
  • 4
России нужна популяризация владения оружием - директора кластера "Вооружение" Ростеха
  • 23.04 07:06
  • 7
Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились
  • 23.04 07:04
  • 11
Феникс (Китай): Россия решила построить двухпалубный авианосец. Почему США отказались от такой хорошей идеи?
  • 23.04 06:17
  • 4
Российскую "Хаски" сменила "Лайка"
  • 23.04 04:56
  • 2
Глава Воронежской области назвал необходимое время на доработку самолета Ил-112В
  • 23.04 01:22
  • 1
Подводный истребитель: как СССР построил "убийцу подлодок"
  • 22.04 23:51
  • 48
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 22.04 23:20
  • 18
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 22.04 22:13
  • 2
Российские атомные корабли пойдут на утилизацию
  • 22.04 21:43
  • 3
Зеленский заявил, что по поводу возможного вступления Украины в НАТО необходимо провести референдум
  • 22.04 21:37
  • 4
"Захватим их землю": в Киеве ждут распада России
  • 22.04 21:25
  • 1
Семейство авиадвигателей различного назначения будет разработано на базе двигателя для самолета МС-21 - ОДК
  • 22.04 20:24
  • 5
В России задумались о создании атомных подлодок "Борей–К" с крылатыми ракетами
  • 22.04 19:41
  • 18
Delfi (Литва): Путин не верит, что НАТО придет на помощь Балтии