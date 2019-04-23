База Тартус в Сирии будет принимать гражданские суда

Сирийский Тартус скоро будет не только единственной российской военно-морской базой за рубежом, но и обретет статус экономической зоны. Соглашение о том, что этот второй по величине порт в Сирии передадут в аренду на 49 лет российским компаниям, будет подписано буквально на днях.

Вопрос о расширении деятельности порта был одним из основных на встрече российского вице-премьера Юрия Борисова и президента Сирии Башара Асада в Дамаске.

"Ключевой вопрос, который должен дать положительную динамику, - это вопросы по использованию порта Тартус. Поездка закрепила все эти договоренности. Мы очень хорошо продвинулись в этом вопросе и надеемся, что в течение недели контракт будет подписан, и на 49 лет порт Тартус перейдет в эксплуатацию российского бизнеса", - подчеркнул Борисов. Он отметил, что решение о передаче сирийского порта в аренду России было принято на заседании межправительственной комиссии и такое соглашение серьезно повлияет на товарооборот между РФ и Сирией. "Я надеюсь, что это будет играть в пользу в первую очередь сирийской экономики", - сказал вице-премьер.

Соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ было подписано в 2017 году. Почти сразу же Минобороны России приняло решение о расширении базы и улучшении ее инфраструктуры. Как ранее заявлял представитель минобороны, на эти цели потребуется 3,2 млрд рублей ежегодно.

Порт в Тартусе является вторым по величине в Сирии после Латакийского и в настоящее время не используется в качестве гражданского объекта. Помимо кораблей ВМФ там базируются сирийские военно-морские силы. Как сообщил "РГ" источник, владеющий ситуацией, сейчас в Тартусе идет стройка. "Ведется дооборудование и развитие инфраструктуры базы, порт готовят к принятию кораблей и судов, акцент делается на дооборудовании пирсовой зоны". В целом, по словам источника, постепенно Тартус вполне сможет одновременно принимать как боевые корабли, так и гражданские суда. По всей вероятности, Тартус будет использоваться как перевалочный хаб для поставок в Сирию российской нефти, продовольствия и стройматериалов. До начала конфликта Сирия обеспечивала себя нефтепродуктами. Однако с началом войны сирийское правительство утратило контроль над основными месторождениями углеводородов и периодически в стране ощущается дефицит топлива. В целом у российского бизнеса довольно большие планы по развитию Тартуса. Так, в конце 2018 года сирийский представитель рассказывал, что несколько российских компаний планируют построить в Тартусе аэропорт.

Александр Степанов