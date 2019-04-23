Войти
23.04.2019
Военное обозрение

США пытаются расширить возможности подводных лодок

319
0
0

Флот Соединенных Штатов Америки ищет способ обойти ограничения полезной нагрузки через торпедные аппараты. Для того, чтобы найти решение данной проблемы, США запускают специальный проект.

Источник изображения: topwar.ru

Каждый торпедный аппарат является своеобразной доковой системой, порталом между сухим хранилищем полезной нагрузки и водной средой, через которую эта полезная нагрузка будет перемещаться к своему конечному пункту назначения.

Однако торпедные аппараты имеют очень ограниченный объем той полезной нагрузки, которую буквально можно в них поместить. Новый проект Управления военно-морских исследований (УВМИ) США направлен на то, чтобы найти способ обойти это ограничение.

В частности, военно-морской флот ищет способ использовать торпедные шахты для запуска беспилотных подводных аппаратов (БПА). Разработка называется "система пуска контейнерных БПА" или UUVSS.

Принцип этих аппаратов прост: БПА упакован в специальный контейнер, который имеет фиксированные размеры, соответствующие размера торпедного аппарата. Это 21 дюйм в диаметре (примерно 50 см), 25 футов (7,6 метра) длиной. Контейнер должен послужить своеобразным проводником через узкую горловину торпедного аппарата и раскрыться, как только покинет ее.

В зависимости от характеристик БПА может как остаться прежним, так и увеличиться в размерах за счет надувных элементов.

Виды контейнеров

Контейнеры могут быть одноразового или многоразового использования. Могут меняться в зависимости от функционала. УВМИ рассчитывает, что одноразовые контейнеры будут "катапультироваться" из торпедного аппарата вместе с подводным роботом, а многоразовые смогут оставаться в шахте для того, чтобы быть использованными заново.

В полном списке требований к проекту бросается в глаза то, что это не просто желание, вызванное достижениями в робототехнике. Это также запрос, который стал возможен только из-за прогресса в области материаловедения.

Речь идет не только о запуске роботов из торпедных аппаратов, но и о создании миниатюрных насосов и надувных контейнеров, которые делают возможным запуск роботов по трубам, используя новые технологии и моделирование взаимодействия жидкостей.

Проект вписывается в более широкий план по поиску способов использования подводных лодок в качестве базовых платформ и материнских кораблей для небольших роботов. В одном из предложений по другому проекту рассматривались способы модификации вертикальных пусковых шахт на подводных лодках класса "Вирджиния", превращая их в пункты базирования роботизированных систем. Пусковая контейнерная система позволяла торпедным аппаратам функционировать аналогичным образом, что расширило возможности подводной лодки с человеческим экипажем в разы, сделав ее не просто грозной ударной силой, но и вместилищем для целого ряда маневровых и разведывательных машин.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Virginia АПЛ
Робот
Похожие новости
19.04.2019
Эксперт указал на слабости беспилотного флота США
23.10.2018
США спустили на воду две новейшие атомные подлодки
07.04.2017
Военные новости: авианосец "Джеральд Форд" и его товарищи по ВМС
29.06.2015
"Малахит" всегда в цене
20.02.2013
Через призму угроз России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.04 08:14
  • 226
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 23.04 07:09
  • 4
России нужна популяризация владения оружием - директора кластера "Вооружение" Ростеха
  • 23.04 07:06
  • 7
Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились
  • 23.04 07:04
  • 11
Феникс (Китай): Россия решила построить двухпалубный авианосец. Почему США отказались от такой хорошей идеи?
  • 23.04 06:17
  • 4
Российскую "Хаски" сменила "Лайка"
  • 23.04 04:56
  • 2
Глава Воронежской области назвал необходимое время на доработку самолета Ил-112В
  • 23.04 01:22
  • 1
Подводный истребитель: как СССР построил "убийцу подлодок"
  • 22.04 23:51
  • 48
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 22.04 23:20
  • 18
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 22.04 22:13
  • 2
Российские атомные корабли пойдут на утилизацию
  • 22.04 21:43
  • 3
Зеленский заявил, что по поводу возможного вступления Украины в НАТО необходимо провести референдум
  • 22.04 21:37
  • 4
"Захватим их землю": в Киеве ждут распада России
  • 22.04 21:25
  • 1
Семейство авиадвигателей различного назначения будет разработано на базе двигателя для самолета МС-21 - ОДК
  • 22.04 20:24
  • 5
В России задумались о создании атомных подлодок "Борей–К" с крылатыми ракетами
  • 22.04 19:41
  • 18
Delfi (Литва): Путин не верит, что НАТО придет на помощь Балтии