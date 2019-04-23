США пытаются расширить возможности подводных лодок
Флот Соединенных Штатов Америки ищет способ обойти ограничения полезной нагрузки через торпедные аппараты. Для того, чтобы найти решение данной проблемы, США запускают специальный проект.
Источник изображения: topwar.ru
Каждый торпедный аппарат является своеобразной доковой системой, порталом между сухим хранилищем полезной нагрузки и водной средой, через которую эта полезная нагрузка будет перемещаться к своему конечному пункту назначения.
Однако торпедные аппараты имеют очень ограниченный объем той полезной нагрузки, которую буквально можно в них поместить. Новый проект Управления военно-морских исследований (УВМИ) США направлен на то, чтобы найти способ обойти это ограничение.
В частности, военно-морской флот ищет способ использовать торпедные шахты для запуска беспилотных подводных аппаратов (БПА). Разработка называется "система пуска контейнерных БПА" или UUVSS.
Принцип этих аппаратов прост: БПА упакован в специальный контейнер, который имеет фиксированные размеры, соответствующие размера торпедного аппарата. Это 21 дюйм в диаметре (примерно 50 см), 25 футов (7,6 метра) длиной. Контейнер должен послужить своеобразным проводником через узкую горловину торпедного аппарата и раскрыться, как только покинет ее.
В зависимости от характеристик БПА может как остаться прежним, так и увеличиться в размерах за счет надувных элементов.
Виды контейнеров
Контейнеры могут быть одноразового или многоразового использования. Могут меняться в зависимости от функционала. УВМИ рассчитывает, что одноразовые контейнеры будут "катапультироваться" из торпедного аппарата вместе с подводным роботом, а многоразовые смогут оставаться в шахте для того, чтобы быть использованными заново.
В полном списке требований к проекту бросается в глаза то, что это не просто желание, вызванное достижениями в робототехнике. Это также запрос, который стал возможен только из-за прогресса в области материаловедения.
Речь идет не только о запуске роботов из торпедных аппаратов, но и о создании миниатюрных насосов и надувных контейнеров, которые делают возможным запуск роботов по трубам, используя новые технологии и моделирование взаимодействия жидкостей.
Проект вписывается в более широкий план по поиску способов использования подводных лодок в качестве базовых платформ и материнских кораблей для небольших роботов. В одном из предложений по другому проекту рассматривались способы модификации вертикальных пусковых шахт на подводных лодках класса "Вирджиния", превращая их в пункты базирования роботизированных систем. Пусковая контейнерная система позволяла торпедным аппаратам функционировать аналогичным образом, что расширило возможности подводной лодки с человеческим экипажем в разы, сделав ее не просто грозной ударной силой, но и вместилищем для целого ряда маневровых и разведывательных машин.
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