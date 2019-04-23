США пытаются расширить возможности подводных лодок

Флот Соединенных Штатов Америки ищет способ обойти ограничения полезной нагрузки через торпедные аппараты. Для того, чтобы найти решение данной проблемы, США запускают специальный проект.

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Каждый торпедный аппарат является своеобразной доковой системой, порталом между сухим хранилищем полезной нагрузки и водной средой, через которую эта полезная нагрузка будет перемещаться к своему конечному пункту назначения.

Однако торпедные аппараты имеют очень ограниченный объем той полезной нагрузки, которую буквально можно в них поместить. Новый проект Управления военно-морских исследований (УВМИ) США направлен на то, чтобы найти способ обойти это ограничение.

В частности, военно-морской флот ищет способ использовать торпедные шахты для запуска беспилотных подводных аппаратов (БПА). Разработка называется "система пуска контейнерных БПА" или UUVSS.

Принцип этих аппаратов прост: БПА упакован в специальный контейнер, который имеет фиксированные размеры, соответствующие размера торпедного аппарата. Это 21 дюйм в диаметре (примерно 50 см), 25 футов (7,6 метра) длиной. Контейнер должен послужить своеобразным проводником через узкую горловину торпедного аппарата и раскрыться, как только покинет ее.

В зависимости от характеристик БПА может как остаться прежним, так и увеличиться в размерах за счет надувных элементов.

Виды контейнеров

Контейнеры могут быть одноразового или многоразового использования. Могут меняться в зависимости от функционала. УВМИ рассчитывает, что одноразовые контейнеры будут "катапультироваться" из торпедного аппарата вместе с подводным роботом, а многоразовые смогут оставаться в шахте для того, чтобы быть использованными заново.

В полном списке требований к проекту бросается в глаза то, что это не просто желание, вызванное достижениями в робототехнике. Это также запрос, который стал возможен только из-за прогресса в области материаловедения.

Речь идет не только о запуске роботов из торпедных аппаратов, но и о создании миниатюрных насосов и надувных контейнеров, которые делают возможным запуск роботов по трубам, используя новые технологии и моделирование взаимодействия жидкостей.

Проект вписывается в более широкий план по поиску способов использования подводных лодок в качестве базовых платформ и материнских кораблей для небольших роботов. В одном из предложений по другому проекту рассматривались способы модификации вертикальных пусковых шахт на подводных лодках класса "Вирджиния", превращая их в пункты базирования роботизированных систем. Пусковая контейнерная система позволяла торпедным аппаратам функционировать аналогичным образом, что расширило возможности подводной лодки с человеческим экипажем в разы, сделав ее не просто грозной ударной силой, но и вместилищем для целого ряда маневровых и разведывательных машин.